´Varkens slachten’ steeds populairder bij crypto´s

Ja, je leest het goed. Het slachten van varkens bij crypto´s geniet steeds meer populariteit. Maar wat is het in vredesnaam?

De cryptowereld staat bekend om de lekker bekkende namen. Nu is daar een nieuwe van geïntroduceerd: varkens slachten. Het is in ieder geval wel een opvallende naam, maar de gedachte erachter is niet positief. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen namelijk dat crypto-zwendel met ‘varkens slachten’ alarmerend populair wordt.

Varkens en crypto´s

Amerikaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd voor de stijgende populariteit van crypto-zwendel die bekend staat als ‘varkensslachting’. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) legde uit: “De fraude is genoemd naar de manier waarop oplichters hun slachtoffers voeden met beloften van romantiek en rijkdom voordat ze ze al hun geld afnemen.”

Lakewood Police Public Information Officer John Romero zegt het volgende erover. De term varkensslachting komt eigenlijk van een boer die het varken vetmest voordat hij het slacht. En in dit geval is het de verdachte die hun slachtoffer vetmest. De politieagent legde uit dat de varkensslachterij meestal begint op sociale media of datingsites zoals Linkedin en Tinder, waar de oplichter het slachtoffer vindt en overtuigt om wat geld te overhandigen. De oplichter zet het geld vervolgens op een crypto-account die in waarde lijkt te groeien. Hierdoor denkt het slachtoffer: het werkt, ik word rijk! Hierna gaat hij of zij nog meer geld bijstorten. De oplichter verdwijnt vervolgens met een groot deel van de cryptocurrency van het slachtoffer.

Ziet er echt uit

Volgens een slachtoffer kon hij aanvankelijk probleemloos een paar opnames van zijn crypto-account doen. Alles zag er legitiem uit, totdat hij een bericht ontving waarin stond dat hij meer dan 200.000,- euro aan stortingen moest betalen om toegang te krijgen tot zijn account. Een scam dus en zo hebben veel mensen aanzienlijke bedragen verloren. Trap er dus niet in.