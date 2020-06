Nike vertrouwt op Blockchain in strijd tegen namaak

Nike zoekt steun bij de Blockchain. Live cryptokoersen reageren niet.

Dat namaakproducten de kledingindustrie geen goed doen is geen geheim. Sportschoenenfabrikant Nike, dat regelmatig bijzondere edities van haar sneakers kan daarover meepraten. In de strijd tegen illegale namaak zet Nike nu in op revolutionaire technologie, de Blockchain.

Hoe beschermt de Blockchain Nike?

De Blockchain heeft als kenmerk dat alles wat daarop vastgelegd wordt niet meer verdwijnt. Je kunt dus unieke eigenschappen van een paar schoenen (bijvoorbeeld een serienummer op de schoen) vastleggen. Als de eigenaar dan dit paar schoenen koopt en het nummer op de Blockchain registreert is er een zgn. ‘token’. Hierin staat vast dat hij of zij dan ook echt eigenaar is. Doordat bij verkoop van de schoenen het eigendom van het token ook gewisseld wordt is dus zo altijd terug te halen wat de herkomst van een product is. Als je dus een paar Nike Air Max 1 koopt kan je terugzoeken waar ze vandaan komen. bij een origineel paar kom je dan dus bij Nike uit.

Chinese Ethereum (ETH) VeChain (VET) tekent voor de technologie

De Chinese cryptomunt VeChain, die wordt beschouwd als de tegenhanger van de Ethereum, tekent voor de techniek. Met toepassingen van de VeChain Blockchain heeft men al verificatiesprocessen vastgelegd voor voedingsmiddelen, exclusieve wijnen en geneesmiddelen.

Met de sportschoenengigant heeft men dus weer een enorme user case die het bestaansrecht van de Blockchain bewijst. Kanttekening is dat de technologie voorlopig alleen in Australië wordt ingezet, maar bij succes lijkt een verdere uitrol logisch.

Overigens wordt Ethereum (ETH) Blockchain ook ingezet, bijvoorbeeld door Porsche, om authenticiteit van producten te verifiëren.

Live Cryptokoersen reageren niet op deze mijlpaal

Cryptomunten zijn ooit ontstaan als betaalmiddel voor transacties op de Blockchain. Het is dan ook niet gek om te verwachten dat investeerders blij zijn met deze ontwikkeling. Dit blijkt echter nog niet uit de live koersen van de Bitcoin (BTC) en belangrijkste cryptomunten, die ik vandaag om 13 uur vastlegde.

VeChain (VET) zelf profiteerde eerder deze week wel van koersstijgingen en meer interesse, maar ook daar lijkt de rek er vandaag een beetje uit.

Foto: Nike, Nike Air Max 1