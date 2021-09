Veel Bitcoins kopen in hoop op een grote stijging

Spreiden is normaal gesproken het advies met financiële instrumenten. Maar dit bedrijf koopt op een kort moment enorm veel Bitcoins in hoop op een flinke stijging.

De afgelopen dagen zit Bitcoin in een dipje. Voor velen ook wel omschreven als een koopmoment. Dat hoef je het Amerikaanse softwarebedrijf MicroStrategy geen twee keer uit te leggen. Dit bedrijf bezit al miljarden dollars aan Bitcoin en blijft maar bijkopen op, volgens hun, gunstige momenten.

Enorme aantallen Bitcoins kopen

Volgens topman Michael Saylor heeft het bedrijf voor bijna een kwart miljoen dollar aan Bitcoins ingeslagen. Deze informatie deelt hij op Twitter. Hij is vrij transparant over het bezit van de cryptocurrency. Zo werd met een exact bedrag van 242,9 miljoen dollar in totaal 5.050 Bitcoins aangekocht. Het gemiddelde aankoopbedrag kwam uit op 48.099 dollar.

Per 21 september 2021 bezit het bedrijf 114.042 Bitcoins met een gemiddelde aankoop van 27.713 dollar per Bitcoin. MicroStrategy staat nog altijd op een dikke winst dus. De totaalwaarde van alle Bitcoins dat het bedrijf bezit overstijgt de 5 miljard dollar. Daarmee zijn ze het enige bedrijf ter wereld dat zoveel Bitcoins heeft.

Saylor en zijn bedrijf zijn er heilig van overtuigd dat de munt nog veel verder gaat stijgen en dus blijven ze maar Bitcoins kopen. En dan kan het hard gaan met je portfolio van 5 miljard. (via The Independent)