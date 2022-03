Veel kritiek op GTA 5 voor PS5 en Xbox Series X

Sinds deze week te spelen op de PlayStartion 5 en Xbox Series X, de nieuwste versie van GTA 5 en Online.

Snellere laadtijden, een vorm van ray tracing en een grafische poetsbeurt. Rockstar Games brengt je met het verschijnen van de GTA 5 en Online remaster nog een keer terug naar de straten van Los Santos. Maar wie zit hier op te wachten?

De reacties zijn kritisch en zuur op YouTube. Het gaat hier om reacties onder de gister geplaatste launch trailer van Rockstar Games. De Dislike-button is niet zichtbaar, maar reken maar dat vele duizenden mensen op de knop gedrukt hebben. De fans willen GTA 6 en niet weer de zoveelste uitvoering van Grand Theft Auto V. Bovendien zien de grafische verbeteringen er niet bijster indrukwekkend uit. In elk geval niet zo boeiend om GTA 5 weer helemaal van vooraf aan te beleven. En dan te bedenken dat de next-gen release van Grand Theft Auto V was vertraagd met enkele maanden.

GTA Online is als gratis download te vinden in de digitale winkels van PlayStation en Xbox. Om de remaster van GTA 5 te spelen moet je wel betalen. Als je al een exemplaar in bezit hebt, wat ongetwijfeld zo zal zijn, kost upgraden een tientje. Of de kritiek terecht is mag je zelf bepalen.