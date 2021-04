Veel Nederlanders zien Bitcoin wel zitten - Apparata

Uit een onderzoek komt naar voren dat veel Nederlanders het hebben van Bitcoin wel zien zitten. Dit zijn de cijfers.

Of je nu een stukje Bitcoin bezit ten waarde van een paar honderd euro, of voor duizenden euro’s hebt geïnvesteerd in een cryptomunt. Er zijn duizenden Nederlanders die er wel interesse in hebben. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Bitvavo blijkt dat bijna 700.000 Nederlanders Bitcoin bezitten.

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat nog eens 3,5 miljoen Nederlanders er wel interesse in hebben om een (stukje) Bitcoin te bezitten. Bijna de helft van dit aantal zegt al het komende jaar de stap te willen maken om Bitcoin te kopen.

Bitcoin bezit onder Nederlanders

Van die 700.000 Nederlanders is 62 procent pas het afgelopen jaar ingestapt. Meer dan de helft heeft voor meer dan 1.000 euro ingeslagen. Al deze mensen hebben een winstgevende wallet, want de koers is in vergelijking met het afgelopen jaar enorm gestegen. De vraag is natuurlijk wanneer je genoegen neemt met je winst en deze weer gaat omruilen voor euro. Dan zal er ook nog een groep zijn die Bitcoin voor de lange termijn wil vasthouden of zelfs mensen die niet meer terugwillen naar euro.

Aan het onafhankelijke onderzoek deden 1.020 respondenten mee in de leeftijd van 18 jaar en ouder.