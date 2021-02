Veel nieuwe functies Android update bekend - Apparata

Vandaag heeft Google veel nieuwe functies bekendgemaakt die naar de update van Android komen. Lees ze hier.

Een van die functies is een nieuwe tool voor de wachtwoordcontrole, het inplannen van sms’jes en andere verbeteringen zoals de schermlezer TalkBack, Maps en Android Auto.

De wachtwoordcontrole gaat geïntrigeerd worden in apparaten met Android 9 en hoger om je te waarschuwen voor wachtwoorden die je gebruikt en al eerder zijn vrijgegeven. Wel echt handig, want dit werkt ook met Automatisch aanvullen van Google waardoor je snel kan aanmelden bij apps en andere services op Android.

Berichtenfunctie

Wie stuurt er nog sms’jes terwijl je bijvoorbeeld kan WhatsAppen? Nou, blijkbaar nog best veel mensen. En sinds het ontstaan van sms’jes is er een behoefte om de berichten te kunnen inplannen. Met de nieuwe update van Android gaat dit mogelijk worden. Tik een berichtje, kies een tijdstip, naar wie het verzonden moet worden en plan het in. Handig met vrienden, familie of collega’s die in een andere tijdzonde leven. De functie kan je gebruiken door de verzendknop ingedrukt te houden en vervolgens de datum en tijd te selecteren.

Afbeelding: Google

Vlaggenschipfunctie

Een andere vlaggenschipfunctie, zoals Google het zelf noemt, is voor mensen die slechtziend of blind zijn. Talkback is de functie die deze mensen gebruiken en wordt gebruiksvriendelijker.

Hiermee kunnen gebruikers met hun apparaat navigeren door middel van hun stem en gebaren om te lezen, schrijven, e-mails te verzenden, sociale media te delen, bestellingen te bezorgen en meer. De versie kan nu een dozijn nieuwe gebaren voor meerdere vingers bevatten om met apps te communiceren en acties uit te voeren. Ook heeft het brailletoetsenbord van TalkBack ondersteuning toegevoegd voor Arabisch en Spaans.

Kleine verbeteringen

De lente-update voegt ook kleine verbeteringen toe aan Maps, Assistant en Android Auto. Kaarten kunnen bijvoorbeeld een donkere modus krijgen (inschakelen onder Instellingen en dan naar Thema).

Afbeelding: Google

Bij Google Assistent is het nu mogelijk de functie te gebruiken wanneer de telefoon is vergrendeld of verder van je af is. Android Auto heeft aangepaste achtergronden en spraakgestuurde games, zoals Trivia die je kunt opvragen met ‘Hey Google’. Het is zelfs mogelijk om met het startscherm de Assistent in te schakelen om zo de verwarming hoger te zetten.

De nieuwe functies worden de komende dagen uitgerold op smartphones met Android 6 of hoger.