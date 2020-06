Veilig demonstreren met jouw iPhone

Ook Tim Cook gaat demonstreren. Android is nog niet zo ver.

Dat er van alles gebeurt qua demonstraties is inmiddels niemand ontgaan. De ‘Black lives matter’ beweging breidt zich als een olievlek uit. Veel grote bedrijven, waaronder Apple, maar ook social media app Signal staan vooraan en laten hun sympathie horen.

Apple zet website in om te demonstreren

Tim Cook is altijd een voorvechter van gelijke rechten en burgerrechten gebleken. Zo heeft Apple het vaak aan de stok met de FBI als het om het recht op privacy van gebruikers gaat. Ook de gelijke rechten voor iedere burger, ongeacht huidskleur gaan hem uiteraard aan het hart. Met een persoonlijke boodschap via de voorpagina van de internationale Apple-website blijk Cook een weinig subtiel supporter.

Social Media App Signal gaat een stap verder

Signal is een social media-app die nogal prat gaat op de privacy die zij haar gebruikers biedt. Nu heeft men met oog op de protesten in de iOS-app een versnelde wijziging doorgevoerd. Men kan namelijk instant gezichten blurren als men een foto maakt en verstuurt. Zo kun je als demonstrant actiefoto’s delen of bewijzen fotograferen zonder dat je bang hoeft te zijn dat jij zelf of andere demonstranten te herkennen zijn.

Dit is in Nederland wellicht niet direct de zorg van een demonstrant met goede bedoelingen, maar internationaal is de overheid vaak minder tolerant. Zodra je een foto in de chat wilt delen krijg je het blur-icoon automatisch te zien. Deze optie kun je dus zonder moeite gebruiken.

Helpt Apple Signal met veilig demonstreren?

Als je de foto al dan niet geblurd verstuurt, stuur je automatisch zogenoemde metadata mee. Hiermee legt jouw smartphone onder meer automatisch de locatie en tijd van het maken van de foto vast. Dat is bij demonstraties wellicht niet handig en daar komt iOS aan Signal te hulp. Zodra je namelijk vanuit iOS een foto aanklikt om te delen via Signal kun je voor opties kiezen. Vervolgens zie je direct naast diverse metadata, zoals de locatie, schuifjes zitten. Door de schuifjes onder ‘locatie’ of ‘alle fotodata’ uit te zetten kun je de mate van jouw privacy zelf instellen. Daarna kun je de foto alsnog verzenden. Uiteraard is het ook tijdens het (al dan niet geblurd) protesteren, wel aan te raden de Coronamaatregelen in acht te nemen.

Bron: The Next Web, afbeelding: Signal