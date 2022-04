Veilig fietsen: Tips om veilig de weg op te gaan met een e-bike

Een elektrische fiets geeft trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur. De speed-pedelec gaat nog net een tandje harder; tot wel 45 kilometer per uur. Met een aantal eenvoudige tips ga je veilig de weg op met een e-bike.

De beste tips om veilig op de weg op te gaan met een e-bike lees je in dit artikel.

Vraag om uitleg bij een deskundige

Een elektrische fiets kopen? Vaak moet je bij een elektrische fiets eerst even wennen aan bijvoorbeeld hoe de e-bike werkt, de snelheid en het aantal versnellingen. Verlaat daarom niet de winkel zonder uitleg te hebben gehad van een deskundige, wanneer je voor het eerst op een e-bike stapt.

Bel altijd als je gaat inhalen

Ben je met de elektrische fiets op de weg en wil je een andere fietser inhalen? Dit komt vaak voor. De elektrische fiets gaat namelijk sneller dan een fiets zonder trapondersteuning. Zorg ervoor dat je over een goed werkende bel beschikt. Bel altijd als je een fietser gaat inhalen. Kies voor een klassieke bel of voor een kleurige bel!

Afremmen bij een bocht

Een bocht nemen is net wat gevaarlijker bij een e-bike dan bij een normale fiets. Door met grote snelheid door een bocht te gaan, heb je grote kans om uit de bocht te vliegen. Trap daarom niet door bij het nemen van een bocht!

Neem de accu mee naar binnen indien mogelijk

Beschikt je elektrische fiets over een uitneembare accu? Neem je accu mee naar binnen! Niet alleen omdat je anders kans hebt dat je accu wordt gestolen. Ook omdat je accu dan niet koud wordt en je actieradius optimaal blijft werken.

Zet een helm op

Als je beschikt over een elektrische fiets met trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur, is het niet verplicht om een helm te dragen. Bij de speed-pedelec die tot ongeveer 45 kilometer per uur kan gaan, is dit wel verplicht. Toch is het raadzaam om een helm op te zetten mocht je vallen. Veiligheid voor alles!

Zorg voor de juiste druk op banden

Uitglijden met de elektrische fiets komt vooral voor in de winter. Om dit te voorkomen is het raadzaam om de druk op je banden aan te passen. Wanneer je de banden verlaagd, beschik je over meer contactoppervlak. Zo zal je minder snel vallen.