Veiling: Oude sollicitatie Steve Jobs voor bakken met geld - Apparata

Foto via Charterfields

Op een veiling is binnenkort een door Apple-oprichter Steve Jobs ingevulde (lichtelijk ludieke) sollicitatie te kopen, vermoedelijk voor ruim €140.000.

We weten van voorgaande veilingen dat mensen veel geld over hebben voor ogenschijnlijk waardeloze objecten. Zo ook een oude sollicitatiebrief van Apple-oprichter Steve Jobs. Het stukje papier uit 1973 werd al een keer geveild en leverde toen $174.000 op, zo schrijft AppleInsider. Vermoedelijk hebben verzamelaars er ditmaal weer zoveel geld voor over.

Veiling sollicitatiebrief Steve Jobs

Steve Jobs vulde in 1973 de bovenstaande sollicitatiebrief in, een korte tijd nadat hij stopte met zijn opleiding in Reed College in Portland, Oregon. Hij was toen 18 jaar oud. Het veilinghuis weet niet waar Jobs voor solliciteerde, maar het is een interessant stukje geschiedenis voor Apple-fanaten.

Jobs probeerde namelijk een baantje te krijgen voordat hij in 1974 bij gamebedrijf Atari ging werken. Daar leerde hij Steve Wozniak kennen. Zoals velen zullen weten, was die ontmoeting het begin van Apple, want in 1976 richtten de twee het techbedrijf op. De brief is overigens maar half ingevuld, waarbij veel antwoorden zelfs ludiek te noemen zijn.

Als adres vult Jobs ‘Reed College’ in terwijl hij informatie over voorgaande baantjes achterwege laat. Wanneer het formulier naar zijn rijbewijs vraagt, vult hij netjes ‘ja’ in. Maar bij de vraag of hij toegang heeft tot vervoer, schrijft hij: ‘mogelijk, maar niet waarschijnlijk’. Verder beschrijft hij zijn speciale vaardigheden als ‘electronica tech of design-engineer. Digitaal – van Bay in de buurt van Hewitt-Packard’.

Vanaf 24 februari zal de veiling van Steve Jobs’ sollicitatiebrief van start gaan. Je zal een maand de tijd hebben om geld te bieden. Dat is, als je omgerekend (naar verwachting) €143.415,- over hebt!

Via: AppleInsider