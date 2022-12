‘Verbannen Twitter accounts weer gereactiveerd’

Is het een uitgekiende marketingstrategie of gelooft Musk heilig in de vrijheid van meningsuiting? Verschillende accounts van beruchte verbannen twitteraars zijn weer actief geworden, maar ze moeten zich wel gedragen.

De terugkeer van de Donald

Eén van de meest beruchte en omstreden Twitteraccounts was natuurlijk dat van toenmalig president Donald Trump. Zijn handle #realdonaldtrump werd door Twitter afgesloten nadat (volgens Twitter en de gevestigde politieke orde) Trump via Twitter had opgeroepen tot een bestorming van het Capitool. Dit omdat hij vond dat hij onterecht als verliezer van de verkiezingen werd gezien.

Ondertussen is Trump zijn eigen sociale netwerkje begonnen, Truth Social, alleen toegankelijk vanaf de Verenigde Staten, dat een kwijnend bestaan leidt. Als Trump zou vertrekken van dit netwerk, zou het helemaal in elkaar storten. Waarschijnlijk is dat de reden dat Trump nog steeds niet actief is op Twitter, maar dit kan ieder moment veranderen.

Alex Jones, de man van minus anderhalf miljard

Een andere roemruchte Twittergebruiker die op dit moment behoorlijk in de vuurlinie ligt van het Amerikaanse ministerie van Justitie is Alex Jones, bijgenaamd de reptielenman. Hij verkondigde jarenlang dat de massaslachting op een Amerikaanse school fake nieuws was. Door de rechter is nu een schadevergoeding aan de nabestaanden van de omgekomen kinderen, en de advocaten, toegekend van meer dan 1 miljard dollar.

Op dit moment zijn zowel zijn mediabedrijven als hijzelf, persoonlijk bankroet. Hij werd al eerder, in 2018, van Twitter verbannen wegens “abusive behaviour”, niet voor de eerste keer. Zijn account is nog niet gereactiveerd.

De terugkeer en definitief afscheid van Kanye “Ye” West

Een andere kleurrijke figuur die werd verbannen van Twitter, was Ye, beter bekend als Kanye West. Nadat hij discriminerende opmerkingen over joden maakte die hem in Duitsland gevangenisstraf zouden hebben opgeleverd, werd hij verwijderd van Twitter.

Musk liet hem opnieuw toe, maar een interview met Alex Jones, waarin hij zichzelf ontpopte als een groot bewonderaar van een zekere beruchte besnorde Duitse dictator en een hakenkruis toonde, en dit vervolgens op Twitter werd geplaatst, werd zelfs Musk te gortig. Het lijkt er daarmee op dat er wel degelijk sprake is van moderatie in het nieuwe Twitter van Musk, maar dat de normen aanmerkelijk soepeler zijn dan ze waren.

Gebruik van Twitter groeit sterk

Op dit moment, begin december 2022, lijkt het nieuwe beleid voor de activiteiten op Twitter goed uit te pakken. Het aantal geregistreerde gebruikers en het gebruik van Twitter nemen flink toe. Wel ligt Musk nu op ramkoers met de Europese Unie, die juist veel meer contentmoderatie en censuur wil.