Verdansk naar 1984 in Call of Duty: Warzone - Apparata

Seizoen drie van Call of Duty is gelanceerd, waarbij Verdansk in Warzone is getransformeerd naar het jaar 1984

De grote verandering voor Verdansk is aangebroken. Met de lancering van het derde seizoen zijn er zowel vernieuwingen in Call of Duty: Black Ops Cold War als in Warzone te vinden. De complete map is getransformeerd en speelt zich nu af in de jaren tachtig. Wat natuurlijk in lijn is met het thema van Black Ops Cold War.

Voorheen was het thema in Warzone gebaseerd op Modern Warfare uit 2019. Oftewel moderne oorlogsvoering. De transformatie van Verdansk in Warzone brengt de grootste update met zich mee sinds de lancering van de free-to-play game. Dat zegt Rob Kostich, President bij Activision. De opkomende content blijft overigens ook gewoon gratis in Warzone.

De transformatie naar 1984 verliep spectaculair. Zombies namen Verdansk over en uiteindelijk volgde er een nucleaire ontploffing in de wereld van Warzone. Dit alles gebeurde terwijl spelers gewoon onderdeel uitmaakten van Warzone. Ze konden dus het hele spektakel meemaken. Bekende en onbekende streamers zonden het gebeuren live uit op YouTube en Twitch met duizenden kijkers.

Seizoen drie is nu live in Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone. De komende drie maanden kun je aan de slag met nieuwe content in beide games.