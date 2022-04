Verenigd Koninkrijk gaat cryptocurrency als betaalmiddel accepteren

Een volgende stap is gezet. Het conservatieve Verenigd Koninkrijk omarmt cryptocurrency.

Ondanks dat grote bedrijven ingestapt zijn in bijvoorbeeld Bitcoin, zijn sommige landen nog wat afstandelijk. Een groot land als de Verenigde Staten neemt crypto echter al veel serieuzer dan een aantal jaren geleden. En nu zie je langzaam meer grote landen opvallende uitspraken doen.

Zo heeft het Verenigd Koninkrijk bekendgemaakt cryptocurrency eventueel te gaan accepteren als betaalmiddel. Het gaat dan hier niet om Bitcoin of Ethereum, maar om stablecoins. Dat zijn cryptomunten gelinkt aan een vaste valuta zoals de dollar, euro, pond of goud. Enkele bekende stablecoins zijn onder andere Tether en USD Coin.

Met regulatie hopen de Britten de consumenten te kunnen beschermen. En zo op verantwoordelijke wijze in contact te laten komen met crypto. Ook gereguleerd handelen zoals met Bitcoin of andere cryptocurrency, moet mogelijk worden in het Verenigd Koninkrijk.

Over cryptocurrency bestaat nog heel veel onwetendheid. Sommigen noemen het een pyramidespel omdat ze ergens iets gelezen hebben, zonder echt te weten waar ze over praten. Juist in dat opzicht is regulatie en een overheid die goede uitleg is ontzettend belangrijk. Alleen zo kan je de burgers beschermen van malafide munten waar de reputatie van een pyramidespel juist vandaan komt.