Vergeet de AirPods, bedrade oortjes komen terug

Een fashion statement maken met oortjes die je gratis krijgt bij de aanschaf van een nieuwe iPhone.





De AirPods zijn inmiddels gemeengoed geworden. Als je tijdens een ritje in de metro of trein goed om je heen kijkt is het bijna gegarandeerd dat je één of meerdere mensen de draadloze oortjes ziet dragen.

Voordat we massaal met draadloze oortjes liepen, waren bedrade oortjes de gewoonste zaak van de wereld. In een tijdperk dat smartphones met een 3.5mm-ingang nog gewoon was. Om terug te blikken op die tijd heeft artiest Aleia Murawski iets grappigs bedacht.

Ze gebruikt de standaard bedrade oortjes van Apple als oorbellen. Er is een knoop gelegd in de bedrading en vervolgens hangen ze aan een stukje oorbel. Creatief hoor.

Nu kun je zelf een knoop leggen deze oortjes en ze proberen aan een oorbel te hangen, maar je kunt ze ook kant en klaar kopen. Serieus business dus. Deze bijzondere oorbellen zijn via Beef’s World te koop voor 40 dollar. Een gat in de markt?