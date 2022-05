Vergeet een caddy, deze Super73 is toffer op het golfveld

Met een Super73 Topgolf over het golfveld fietsen op weg naar de volgende hole.

Golfen is een prestigesport. Althans, zonder te generaliseren zijn het toch met name de ouderen en rijke mensen die de sport beoefenen. Is geen vereiste, maar wel het stigma. Dat stigma kun je keihard doorbreken door met deze Super73 over de golfveld te banjeren.

Het Amerikaanse bedrijf achter de iconische elektrische fiets is een samenwerking aangegaan met de golfwereld. Het ‘Special Projects’ team heeft de sportcruiser SUPER73-S2 als basis gebruikt en in een partnerschap met Topgolf er iets bijzonders van gemaakt.

De inspiratie komt van een traditioneel golfkarretje. Maar dan gemoderniseerd in vorm van een elektrische fiets. Aan alles is gedacht. De golftasdrager kan bijvoorbeeld bevestigd worden op het frame. Ook nieuw is de komst van een ingebouwde ijskoeler als contragewicht voor de golftas. En wat te denken van een Speaqua-luidspreker in de vorm van een golfballetje.

Super73 Topgolf

Het frame van de Super73 is groen gemaakt, zodat je lekker opvalt op het golfveld. Ook de accubehuizing en de kettingkast zijn groen van kleur. Net als de wielen en het kettingblad.

Mocht je nu helemaal warmlopen voor dit model dan is er helaas slecht nieuws. De samenwerking tussen Topgolf en Super73 heeft deze leuke one-off gebracht. Deze elektrische fiets zo online bestellen is er echter niet bij.