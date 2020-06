Vergeet Insta, Photoshop heeft zijn eigen gratis camera app

De Photoshop camera app is gratis te downloaden op iOS en Android.

Voor je een foto plaatst op Instagram nog even de filters raadplegen. Als je druk bent op dit sociale platform herken je dit vast wel. Maar ja, die filters op Instagram zijn inmiddels wel een beetje passé. De echte professional gebruikt veel betere tools. We kennen natuurlijk allemaal Photoshop. Adobe heeft een speciale camera app van Photoshop uitgebracht. En deze is nog gratis ook!

De Adobe Photoshop camera app is erop gericht om plaatjes snel te bewerken voor sociale media. Zo kun jij in een mum van tijd een post online knallen met een kleine bewerking. Kunstmatige intelligentie genaamd Sensei AI analyseert de foto. Vervolgens kunnen er op advies automatische aanpassingen worden gedaan. Natuurlijk kun je ook zelf het plaatje naar eigen wens bewerken.

De belangrijkste mogelijkheden van Adobe Photoshop Camera komen aan bod in een video. Het filmpje kun je hieronder bekijken. De applicatie is gratis te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. Er zijn in-app aankopen mogelijk om extra’s uit de app te halen. Laat je niet afschrikken door de naam. Volgens Adobe heb je geen Photoshop-skills nodig om met de app overweg te kunnen.