Vergeet Netflix, Disney Plus streamt The Walking Dead S11

Exclusief via Disney Plus kun je in Nederland The Walking Dead S11 streamen.

Op Netflix kun je terecht voor 10 seizoenen The Walking Dead. Dat is top, van seizoen één tot en met 10 kun je alle afleveringen streamen. Maar er zijn 11 seizoenen van de zombieserie gemaakt. Waar is seizoen elf dan? Voor The Walking Dead S11 moet je afstemmen op Disney Plus.

Disney Plus heeft namelijk wél The Walking Dead S11 in huis. Sla niet meteen vijf zakken chips en bier in, want er zit een addertje onder het gras. De komende weken zal er telkens één aflevering per week gestreamd worden. Overigens zijn net als bij Netflix seizoen één tot en met tien in zijn geheel te kijken op Disney Plus.

De eerste aflevering van The Walking Dead S11 staat inmiddels live op de streamingdienst. Hieronder de synopsis. De aflevering heet Acheron: Part 1 en duurt drie kwartier.

Daryl’s team doorzoekt een militaire basis. Maggie vertelt haar verhaal The Walking Dead

De tweede aflevering van het elfde seizoen verschijnt op 30 augustus op Disney Plus. Kijk je liever op televisie dan kan dat ook. Fox is in Nederland verantwoordelijk voor het uitzenden van The Walking Dead en daar is ook het elfde seizoen te volgen. Vanavond om 22:00 zenden ze de eerste aflevering uit.