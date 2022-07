Vergeet Tikkie, betaal door je telefoon op iemand te richten

De ING bank werkt aan een nieuwe manier van onderling betalen. Vergeet Tikkie, richt je telefoon op iemand anders en betaal met NEAR.

De Nederlandse ING-bank ontwikkelt met NXP Semiconductors en Samsung een nieuwe methode van onderling betalen. Het idee is dat je jouw mobiele telefoon richt op de telefoon van de ontvanger en betalen maar. ING doopt deze betaalmethode NEAR. Wij zijn benieuwd of dat net zo’n begrip wordt als het door ABN Amro ontwikkelde Tikkie.

Hoe werkt het?

De nieuwe methode maakt gebruik van de ultra-wideband technologie van NXP en kan worden gebruikt op de nieuwere generatie Samsung telefoons. In de ING bankieren app selecteer je de persoon in je fysieke nabijheid die je wil betalen. Je ziet de ontvanger inclusief zijn afstand in de app. Je tikt het bedrag in, drukt op oké en de ontvanger ziet gelijk het bedrag vermeldt in zijn overzicht.

Zowel betaler en ontvanger moeten beschikken over NEAR en beide telefoons moeten UWB-technologie aan boord hebben. Er zijn dus nog wel wat beperkingen, maar kan ideaal zijn voor snelle transacties. Bijvoorbeeld als je particulier via Marktplaats iets verkoopt en de koper aan de deur digitaal wil betalen of laagdrempelig geld wil doneren aan een collectant. Je hebt namelijk geen gegevens als telefoonnummers, namen of mailadressen meer nodig. Richten, klikken, klaar.

Pilot

In de tweede helft van dit jaar zal het systeem intern door ING en NXP worden getest in Nederland. Aan het einde van de interne pilot wordt gekeken hoe de klanten van de bank actief betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.

Samsung

Voor deze proef heeft Samsung ING en NXP toegang verschaft tot hun toestellen om het betaalsysteem mogelijk te maken. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra, de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy S22+ Ultra kunnen met NEAR overweg.

De methode doet ons wat denken aan Airdrop van de iPhone. Toch zal het nog wel even duren voordat we allemaal, en dus ook de iPhone gebruikers, aan de slag kunnen met NEAR. Zo ondersteunen maar een paar Samsung modellen de techniek en zal Apple ING en NXP ook toegang moeten verlenen tot hun toestellen voordat je dit bijvoorbeeld op je iPhone kunt gebruiken. Nog los van dat die iPhone dan ook met bijvoorbeeld een Samsung moet kunnen praten.