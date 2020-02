Vergelijk: Samsung Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro

Wie heeft de beste papieren voor de eerste overwinning?





Nu de Samsung Galaxy S20 serie officieel onthuld is en de specificaties definitief zijn kunnen we voorzichtig aan de eerste vergelijkingen beginnen. Met de iPhone 11 Pro nemen we direct een fikse concurrent bij de horens. Nu hebben we de Samsung Galaxy S20 natuurlijk nog niet in handen, maar een papieren vergelijk zet wellicht wat kaders.

De camera’s: een duidelijke winnaar

Waar de iPhone 11 Pro met 3 camera’s van ieder 12 MP aan de achterkant al uit haar comfortzone stapte geeft de Samsung Galaxy 20 Ultra gelijk (veel) meer gas. De hoofdcamera van 108 MP zegt misschien niet alles, maar hoewel je met de iPhone 11 Pro ook hele goede foto’s kunt maken is de Samsung toch een stuk beter uitgerust omdat deze ook voorzien is van een 12MP ultra-groothoeklens, een 48MP telelens met 10x zoomoptie en een dieptesensor om het af te maken.

Processor en opslagcapaciteit

Het blijkt dat de standaardopslagcapaciteit van de iPhone 11 Pro (64 GB) aan de krappe kant is. Een update naar 256 GB wordt dan ook aanbevolen. De Samsung biedt met een basiscapaciteit van 128 GB een hogere instap, maar of dit voldoende is zal in de praktijk moeten blijken. Laten we deze op onbeslist houden.

Qua werkgeheugen blijft de iPhone 11 Pro met 6 GB ruim achter bij de Samsung Galaxy S20 Pro, maar dit merk je bij de iPhone niet in het gebruik door de sterke A13-processor. Met een minimum van 12 GB RAM-geheugen en de allernieuwste Snapdragon 865 processor onder de kap lijkt Samsung ook hier de betere papieren te hebben.

Batterij en oplaadduur: op papier een winnaar

Ook hier laat de Samsung Galaxy S20 Ultra haar hielen zien aan de iPhone 11 Pro. Met een batterijcapaciteit van 5000 mAh en 25w-snellader steekt hij met kop en schouders boven de 3046 mAh en 18w-capaciteit van de iPhone 11 Pro uit. De belangrijkste vraag hoeveel batterijcapaciteit alle nieuwe specs en functies verbruiken kan echter pas in de praktijk getest worden. Daarmee kunnen we nog niet 100% zeker stellen dat de Samsung op dit punt de winnaar is, maar op papier lijkt er weinig ruimte voor twijfel.

Is de prijs het bewijs?

De iPhone 11 pro kost op dit moment, zonder inruil en met basisgeheugencapaciteit van 64 GB € 1.159,-. Met een startprijs van € 1.349,- ligt de Samsung Galaxy S20 Ultra daar weliswaar boven, maar voor een 5G-netwerkverbinding (met name belangrijk als je een smartphone voor de toekomst koopt) en veel betere specs is de investering in ieder geval op papier het overwegen waard. Mocht de iPhone 11 Pro flink in prijs verlaagd worden dan is de vraag of de ‘gemiddelde gebruiker’ op dit moment de voordelen in de prijs in de praktijk ervaart.

