Vergelijking: Alle nieuwe Apple iPhone 13 varianten naast elkaar

In deze uitgebreide vergelijking leggen we alle nieuwe toestellen uit de Apple iPhone 13-serie naast elkaar. Wat zit er allemaal onder de motorkap verstopt?

Apple kondigt deze week officieel de gloednieuwe iPhone 13-serie aan. In deze vergelijking leggen we alle toestellen uit de iPhone 13-serie naast elkaar en helpen je zo hopelijk een beter overzicht te krijgen van de verschillen. Kort door de bocht brengt Apple een solide nieuwe serie uit, ieder met kleine nuanceverschillen.

Vergelijking: Apple iPhone 13

Apple verdeelt de gloednieuwe iPhone 13’s wederom in in twee hoofdcategorieën: standaard en Pro. We duiken zo dieper in de verschillen, maar eerst de overeenkomsten. En dat zijn er dit jaar verrassend veel.

Alle nieuwe iPhones hebben namelijk dezelfde in-house A15 Bionic-SoC. De gloednieuwe processor is van alle nieuwe toeters en bellen voorzien. De Pro en Pro Max krijgen wel één extra GPU-kern mee voor extra rekenkracht bij gaming en andere grafische toepassingen. Ook de selfiecamera is bij alle modellen hetzelfde. Apple stapt ook eindelijk af van het magere 64GB opslagruimte en voorziet elk toestel in elk geval van 128GB. Ook de oplaadmogelijkheden komen overeen.

Displays

Wat betreft de displays begint dezelfde iPhone 13-vergelijking wat voeten aan de grond te krijgen. Hoewel alle displays dezelfde Super Retina OLED-technologie hebben, lopen de Pro en Pro Max met 120Hz verversingssnelheid en een 200 nits hogere helderheid een beetje los.

Op basis van de grootte kun je ook filteren. De iPhone 13 Mini heeft een klein formaatje (5,4-inch) wat voor sommigen ideaal is. De iPhone 13 en 13 Pro komen in 6,1-inch. Het vlaggenschip is gigantisch met 6,7-inch.

Camera’s

Ook wat betreft camera’s maakt Apple het ons voor de vergelijking relatief gemakkelijk, aangezien iedere iPhone 13 een vergelijkbare setup heeft. Alle nieuwe smartphones in de serie hebben een 12MP wide-lens en 12MP ultra-wide-lens. De Pro en Pro Max hebben daarnaast een 12MP telephoto voor onder meer 6x zoom. We moet gezegd worden dat die varianten een ultra-wide-lens met een aanzienlijk kleiner diafragma hebben. De resolutie is hetzelfde, maar de prestaties bij onder meer weinig licht kunnen wat verschillen.

En voor de selfies zijn we nog sneller klaar. Alle iPhone 13’s hebben dezelfde 12MP selfiecamera aan de voorkant zitten.

Prijzen

Geen iPhone-vergelijking is compleet zonder de prijzen erbij te pakken en de iPhone 13-serie vraagt daar extra om. De prijzen van de iPhone 13’s zijn grofweg hetzelfde als die van de iPhone 12. Maar dat is niet het enige. De camera’s, wattages, displays en secundaire features blijven hetzelfde.

We weten dat Apple ieder jaar een razendsnelle nieuwe processor in hun toestel knalt. Maar dat maakt het voor de meeste gebruikers niet per se een wereld van verschil met de vorige generatie. Voor honderden euro’s minder heb je namelijk gewoon een iPhone 12 met veelal dezelfde functies.

Ben je daarentegen op zoek naar een nóg beter display, dan zijn de Pro en Pro Max een goede optie. Ook is de optie voor meer opslagruimte, een betere processor of 2GB meer RAM (onbevestigd) voor een kleine groep gebruikers doorslaggevend. Dat neemt desalniettemin niet weg dat de iPhone 13-reeks nog steeds erg veel kost, gezien de beperkte innovaties die Apple doorvoert.

Check de volledige vergelijking hieronder. Niet alle specificaties zijn officieel bevestigd, wat aangegeven is met een eventueel sterretje (*).