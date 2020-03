Vergelijking: Huawei P40 serie vs. Huawei P30 [video]

Dit zijn alle specificaties en deze verbeteringen merk je echt.





Gisterenmiddag werd de nieuwe Huawei P40-serie gepresenteerd. Deze bestaat uit 3 modellen, de Huawei P40, de Huawei P40 Pro en de Huawei P40 Pro Max. Naast de presentatie deelde Huawei in de live chat mee dat er ook een Huawei P40 Lite aankomt, maar daarover is nog niets bekend.

Nu de presentatie voorbij is en de details van de toestellen zijn vrijgegeven is het een goed moment om de nieuwe Huawei P40 serie te vergelijken met haar voorganger, de Huawei P30-serie.

In onderstaand overzicht zetten we alle specificaties naast elkaar.

Specificaties/toestel Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Plus Huawei P30 Pro Mate 30 Pro Beeldscherm en resolutie 6.1-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels 6.58-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels 6.58-inch Flex OLED 2,640×1200-pixels 6.47-inch OLED; 2,340×1,080-pixels 6.53 inches OLED, 1176 x 2400 pixels Pixel dichtheid 441ppi 441ppi 441ppi 398ppi 409ppi Afmetingen 14,89×7,106×0,85 cm 15,82×7.26×0,895 cm 15,82×7,26×0,895 cm 15,80×7,34×8.41 mm 158.1×73.1×8.8 mm Gewicht 175g 209g 226g 6.77 oz; 192g 198 g (6.98 oz) Besturings

systeem Android 10 met EMUI 10.1 Android 10 with EMUI 10.1 Android 10 with EMUI 10.1 Android 9.0 with EMUI 9.1 Android 10.0; EMUI 10 Camera’s

achterkant 50 MP (ultra vision wide)

16 MP ultra groothoeklens

8 MP telelens met 3x optische zoom kleursensor 50 MP (ultra vision wide)

40 MP ultra groothoeklens

12 MP telelens met 5x optische zoom,

3D time-of-flight camera kleursensor 50 MP (ultra vision wide)

16 MP ultra groothoeklens

8 MP telelens met 3x optical zoom)

8 MP telefotolens

met 10x optische zoom en

time-of-flight sensor kleurensensor 40 MP (standaard)

20 MP ultra groothoeklens

8 MP telelens met 5x optische periscoopzoom time-of-flight sensor 40 MP (wide) 40 MP ultra groothoeklens

8 MP telelelens

met 3x optische zoom time-of-flight 3D dieptesensor Selfie camera 32 MP 32 MP met dieptesensor 32 MP met dieptesensor 32MP 32 MP met 3D time-of-flight sensor Processor Kirin 990 5G Kirin 990 5G Kirin 990 5G Kirin 980 Kirin 990 Opslaggeheugen (ROM) 128GB 128GB/256GB 128GB/256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB Werkgeheugen (RAM) 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB Batterij 3,800 mAh met 22,5W fast-charging 4,200 mAh met 40W fast-charging 4,200 mAh met 40W fast-charging 4,200 mAh 4,500 mAh Kleuren Black, Deep Blue Sea, Ice White, Silver Frost, Blush Gold Black, Deep Blue Sea, Ice White, Silver Frost, Blush Gold Ceramic Black, Ceramic White Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise en Breathing Crystal. 2 ‘vegaleer’ opties: groen en orange. Andere kleuren: zilver, groen, paars en zwart. Prijs (vanaf) EUR 799,- EUR 999,- EUR 1.399,- EUR 629,- EUR 999,-

Als we de specificaties vergelijken valt op dat Huawei met name op het gebied van camera-opties veel verbeteringen heeft doorgevoerd. Of dit genoeg is moet blijken. Zoals bekend heeft Huawei door de handelsproblemen tussen Amerika en China niet de mogelijkheid om de Google-opties van Android te gebruiken. De Android-versie 10 die genoemd wordt is dan ook de ‘kale’ open source-versie van Android. Zoals we al eerder meldden waarschuwt Google tegen het gebruik van creatieve opties om die apps alsnog te installeren.

De laatste Huawei die met Google dienstverlening functioneert is de Huawei P30 Pro. Deze heeft echter geen 5G-connectiviteit. Nu is dat wellicht op korte termijn geen probleem, maar op lange termijn beperkt dit natuurlijk de mogelijkheden van het toestel.

Naast alle specificaties wil je natuurlijk ook zien wat de nieuwe Huawei P40-serie kan. In dit filmpje zie je de highlights van de presentatie van gisteren.

Voor het vergelijken van de prijzen hebben we, conform het advies van de Huawei-site gebruik gemaakt van de prijzen bij Mediamarkt. Eventuele extra’s die uitgedeeld worden hebben we even buiten beschouwing gelaten. Deze zijn er natuurlijk wel. Zo krijg je bij de Huawei P40 Pro nu een set FreeBuds 3 kado.

Uiteraard kun je de fotoreportage en het verslag van de presentatie van gisteren nog een keer bekijken voor meer details.