Vergelijking: Samsung Galaxy S20 verpulvert Apple iPhone 11

De Apple iPhone 11 is absoluut niet opgewassen tegen de iets duurdere Samsung Galaxy S20.





Gisteren kondigde Samsung hun volgende vlaggenschepenserie aan tijdens het Upacked event. De gloednieuwe Galaxy S20-reeks is mooi, luxe en ook behoorlijk prijzig. Dat is natuurlijk ook toepasselijk voor de iPhone 11 van Apple en in dit artikel checken we welke van respectievelijk de twee ‘instapmodellen’ van Samsung en Apple het beste is.

Het moge duidelijk zijn, de iPhone 11 is al een half jaartje oud terwijl de Galaxy S20 officieel nog niet uit is. Wel zijn het allebei toestellen van de twee grootste jongens uit de smartphone-industrie in hetzelfde topsegment.

Maar daar houdt de vergelijking wel een beetje op. Laten we beginnen bij de instapprijs om het allemaal in perspectief te zetten. Voor de goedkoopste Galaxy S20 betaal je €899 terwijl de goedkoopste iPhone 11 nu voor €809 over de toonbank gaat (zonder inruilactie).

Voor die honderd euro extra voor de S20 krijg je wel ontzettend veel meer. Het scherm van de twee is ongeveer even groot en met een gelijke ververssnelheid, maar Samsung gebruikt AMOLED tegenover LCD van Apple. Ook heeft Samsung aanzienlijk meer pixels per inch; wel 72,7% meer.

Samsung geeft de Galaxy S20 twee keer zoveel RAM mee als de iPhone 11 en ook heeft de instapversie dubbel zoveel opslagruimte (uitbreidbaar) vergeleken met de iPhone 11 (niet uitbreidbaar). De Galaxy S20 heeft een extra camera (telephoto), een batterij die ongeveer 30% groter is, drie keer zo krachtig draadloos kan opladen en is tevens lichter en iets compacter.

Kortom, op papier valt het eigenlijk nauwelijks te betwisten dat de Galaxy S20 van Samsung superieur is tegenover de Apple iPhone 11. De volledige vergelijking check je hieronder:

Specificaties Samsung Galaxy S20 Apple iPhone 11 Display en resolutie 6.2-inch Dynamic AMOLED 6.1-inch Liquid Retina IPS LCD Resolutie 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio Pixels per inch 563 ppi 326 ppi Refresh rate 120Hz 120Hz Processor Snapdragon 865 Apple A13 Bionic Werkgeheugen 8GB RAM 4GB RAM Opslagruimte 128GB 64/128/256GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem Android 10 iOS 13 Cameraresolutie (achter) Triple 12 MP, 64MP 12 MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide) Dual12 MP (Wide, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Dual 10 MP Dual 12 MP SIM Dual-SIM (hybride MicroSD-slot) Single SIM Batterij 4000 mAh 3110 mAh Snelladen (Wattage) 25W 18W Draadloos oplaadbaar Ja, 15W Ja, 5W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner In-display (ultrasonic) Nee Gezichtsherkenning Ja, Android Face Unlock Ja, FaceID Hoogte 151,7 mm 150,9 mm Breedte 69,1 mm 75,7 mm Dikte 7,9 mm 8,3 mm Gewicht 163 gram 194 gram Waterdicht Ja, IP68 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €899,- €809,-

Uiteraard valt er voor zowel voor iOS als voor Android wat te zeggen. En real world performance is ook altijd nog wat anders dan beloofde snelheden. Gelukkig zagen we eerder al de processoren van de twee toestel tegen elkaar knokken. Dat zie je hier. Ook zagen we de Samsung Galaxy S20 Ultra en Apple iPhone 11 Pro het tegen elkaar opnemen.