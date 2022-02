Vergelijking: Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max

Afbeelding via Samsung

De iPhone 13 Pro Max mag dan wel hetzelfde kosten als een Samsung Galaxy S22 Ultra, maar de hardware is niet in de verste verte gelijk.

Vandaag leggen we twee peperdure smartphones naast elkaar. De buitensporige Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max hebben alle toeters en bellen. Maar welke van de twee geeft het meeste waar voor je geld op basis van hardware? Spoiler alert: dat weet iedereen zonder nadenken al.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max

Het topmodel uit de Samsung Galaxy S22-serie wint namelijk onder de motorkap op zo’n beetje ieder gebied. Het toestel heeft grofweg net zo’n groot scherm met een aanzienlijk hogere resolutie. De smartphone heeft net zoveel opslagruimte maar tenminste 2GB meer of zelfs dubbel zoveel werkgeheugen. De hoofdcamera van de Galaxy S22 Ultra heeft een 9 keer zo hoge resolutie als die van de Apple iPhone 13 Pro Max.

Een ander belangrijk punt is de batterij; ondanks een vergelijkbaar scherm geeft Samsung het vlaggenschip een grotere accu mee die met ruim 2 keer zoveel vermogen opgeladen kan worden. Het draadloze oplaadvermogen is hetzelfde, maar de S22 Ultra ondersteunt dan weer omgekeerd laden.

Dan is er nog één belangrijk verschil tussen de twee smartphones wat betreft hardware: de S-Pen. Wat je ook van de verschillen tussen de iPhone 13 Pro Max en de Galaxy S22 Ultra vindt, het moge duidelijk zijn dat Apple hier keihard verliest. De ondersteuning van een stylus is dé luxefeature die het absurde prijskaartje van tenminste €1250 rechtvaardigt. Dat doet de iPhone 13-topvariant op papier absoluut niet. En zelfs over de prijs van de S22 Ultra valt al te twisten.