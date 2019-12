Verhoeven vs Hari – Samenvatting en beste memes na het gevecht

Rico Verhoeven en Badr Hari zorgden voor een tof gevecht, maar de memes waren misschien nog wel leuker.

Spoiler alert voor Rico Verhoeven vs. Badr Hari 2. Naast een korte samenvatting bevat dit artikel ‘spoilers’ over hoe het gevecht eindigt.

Mensen die al jaren uitkeken naar de revanche van Badr Hari op de titel van Rico Verhoeven kwamen een beetje bedrogen uit. Het tweede gevecht tussen de twee Nederlandse knoesten begon heerlijk maar liep met een sisser af door de blessure van Hari. Dat gezegd hebbende kunnen we heus een beetje napret hebben met de leukste memes rondom het gevecht.

Verhoeven vs. Hari 2 was een gigantisch gevecht dat volgens het AD maar liefst 3,5 miljoen kijkers trok. De kickboksers gingen er de eerste twee rondes keihard tegenaan en het leek een uitzonderlijk vermakelijk gevecht te worden.

Verhoeven was een tactisch spel aan het spelen; hield Hari op een afstand met trappen en jabs. Hari was naar openingen aan het zoeken om dichterbij te komen, waarna een vlaag aan keiharde klappen volgde. Hoewel de score er in retrospectief niet toe doet, mag gezegd worden dat Verhoeven twee keer neer ging door respectievelijk een rechtse hoek en een draaiende trap van Hari.

Maar de voor Nederland uitkomende vechter stond weer op en wist de voor Marokko vechtende baas in de tweede ronde zelfs op wankelen te brengen. Maar dat alles blijkt irrelevant als Hari in de derde ronde na een draaiende trap naar het hoofd van Verhoeven op de grond valt en niet meer kan opstaan. Hij geeft vervolgens het gevecht op, als blijkt dat hij een stevige enkelblessure op heeft gelopen. De eerste strijd der titanen tussen de twee werd ook gestopt na een armblessure van Hari.

Hoe dan ook, de blessure van Hari is voeding voor de duizenden Twitter-gebruikers die los gaan na het gevecht. Laten we wel wezen, geen enkele sporter verdient het om zo te verliezen en mogelijk zelfs niet meer te kunnen presteren. Aan de andere kant, Hari heeft gezeten voor het zwaar mishandelen van de later vermoorde zakenman Koen Everink. Vandaar dat we dan toch lekker kunnen lachen om de volgende memes.

When they realize they gonna do it for the third time #RicoVsBadr πŸ₯ŠπŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’° pic.twitter.com/bVBOxBHoVl — Yousef Shogun'MMA🦠(@YousMMAshogun) December 22, 2019

