Verkeersveilig genieten: karaoke terwijl je rijdt [video]

Deze device bouwt jouw auto om tot Carpool Karaoke studio.





Haast iedere automobilist is wel eens moe als hij of zij achter het stuur stapt. Een raampje open zetten, de radio aanzetten of een snoepje nemen zijn allemaal huismiddeltjes om dan alert te blijven. Uit onderzoek blijkt echter dat er een veel beter middel is om alert te blijven tijdens het rijden: muziek, of beter gezegd, meezingen met muziek.

Nu brengt dat ook weer gevaren met zich mee, want als je niet handsfree op zoek gaat naar jouw favoriete nummer ben je wel actief, maar toch behoorlijk afgeleid. Bovendien kan, afhankelijk van jouw zangkwaliteit ook het gehoor van jouw medereizigers gevaar lopen. Dit om van de schaamte van filmpjes in de categorie ‘wat doet pappa gek achter het stuur’ maar niet te spreken.

Waar Tesla al met Caraoke in haar auto’s kwam gaat het Taiwanese Carkit AI een paar stappen verder. Met Roxie brengen zij naar eigen zeggen een handsfree versie van de Carpool Karaoke studio naar jouw auto.

De microfoon kun je op het dashboard plaatsen en de DJ gaat via Bluetooth en integratie van Google Assistent en Siri handsfree op zoek naar jouw favoriete karaoke-muziek.

Ook aan het hoorcomfort van jouw medereizigers is gedacht, want in het apparaat zijn allerlei effecten (zoals een galm en correctie) ingebouwd om jouw stem daar waar nodig te ondersteunen. Oordeel in het filmpje zelf maar of het helpt.

In Engeland is men overigens minder overtuigd van de heilzame werking van een potje karaoke achter het stuur. Zij claimen dat het opgaan in de muziek, zingen en dansen juist afleidt van het rijden. Mocht je al swingend achter het stuur betrapt worden wacht een boete van maximaal 5.000 Britse ponden en als men na een ongeluk bijvoorbeeld op de dash cam ziet dat je een mobiele discotheek had gebouwd voor de klap, kan je zelfs strafrechtelijk vervolgd worden voor wat wij ‘roekeloos rijden’ zouden noemen.

Volgens Kickstarter zijn de mobiele Karaoke-studio’s vanaf februari 2020 te verkrijgen vanaf $ 99,-. Verzoekjes? Iemand?

Overigens is er ook een handige gadget voor als je liever op jouw stuur trommelt dan zingt.

Bron + foto: Carkit AI