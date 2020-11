Day after: Bitcoin en social media reageren op verkiezingen - Apparata

De stemmen worden nog geteld, maar zowel Bitcoin als social media zijn na de Amerikaanse verkiezingen in rep en roer.

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat de verkiezingen in Amerika misschien wel de spannendste ooit zijn. Er is geen sprake van landslides en het lijkt nog wel even te gaan duren voor de stemmen geteld zijn. Toch is de invloed van de verkiezingen al te merken. Bitcoin en social media zijn in rep en roer.

Social Media treden hard op tegen Donald Trump na verkiezingen

Vanmorgen eiste Donald Trump in zijn eerste speech na de verkiezingen zo ongeveer de winst op. Hierop kwamen de social media direct met een reactie. Zo laten Facebook en Instagram weten dat zij disclaimers plaatsen en ook aparte labels toevoegen aan posts over de verkiezingen.

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020

Ook Twitter, wat normaal gesproken zo’n beetje de digitale huiskamer van Donald Trump is, laat het er ook niet bij zitten. Zij plaatsen nu waarschuwingen bij Tweets van Trump.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Verder wordt interactie, zoals retweets, likes en commentaren, ook door de algoritmes tegengewerkt zodat er minder verspreiding van de berichten plaats vindt. Dit is volgens Twitter in lijn met de communicatieregels die zij in september deelden over de communicatie rondom de verkiezingen.

Ook Bitcoin reageert op nasleep verkiezingen

De Bitcoin steeg aanvankelijk snel tijdens de verkiezingen. Dit in tegenstelling tot de rest van de markt, die een meer wisselend beeld geeft. Toen Trump vanmorgen in zijn speech aankondigde dat hij wilde dat het tellen van de stemmen zou stoppen in verband met mogelijke fraude gaf dit een dip in de cijfers. Zoals we in de actuele cryptokoersen, die ik vandaag om 10.50 uur vastlegde, zien heeft de Bitcoin die dip weer opgevangen en is het resultaat voor de andere belangrijke cryptomunten wisselend.

Wie gaat de strijd winnen?

Wanneer we naar de social media en gewone media kijken lijkt het een ‘close call’ te worden en is nog niet bekend wie er gaat winnen. Sterker nog, men houdt er rekening mee dat men de uitslag hoe dan ook zal aanvechten en dat men naar de rechter gaat. Daarmee kan de definitieve uitslag misschien wel weken op zich laten wachten.

Als het over de financiële markten en in het bijzonder de Bitcoin gaat is er, in ieder geval volgens de Winklevoss tweeling, al wel een winnaar aan te wijzen.

Both political parties are addicted to the Fed's money printer, so regardless of who wins the election, the only real, long-term winner will be #Bitcoin. — Tyler Winklevoss (@tyler) November 2, 2020

Zij blijven dan ook bij hun positieve verwachtingen voor de cryptomunt.

Afbeelding: Pixabay