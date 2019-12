Verkoop van Apple AirPods blijft maar doorgroeien in 2020

Het gaat absurd goed met de oortjes van Apple.

Ooit moest ik behoorlijk lachen om het design en de filosofie achter de Apple AirPods maar het lijkt dat Apple het laatste lacht. Niet alleen domineert de draadloze set oortjes de wearables-markt, maar het blijkt dat de groei van de gadgets ook nog lang niet gestagneerd is. Sterker nog, de populariteit van de oortjes blijft maar groeien.

In de afgelopen jaren verkocht Apple naar verluidt steevast tientallen miljoenen AirPods maar tech-analist Toni Sacconaghi schat de toekomst nóg zonniger in voor Apple. Volgens hem (via: CNBC) gooit Apple in 2020 naar schatting 85 miljoen sets oortjes over de toonbank. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dit jaar!

Alleen al met de AirPods zou het bedrijf uit Cupertino daarmee $15 miljard verdienen. Dat is een belachelijke stijging ten opzichte van de $6 miljard van dit jaar.

Sacconaghi heeft zijn glazen bol er nog bij gepakt om naar 2021 te kijken en met de snelheid waarmee de AirPod-populariteit stijgt zou het draadloze oortje in 2021 Apple’s op 2 na grootste product zijn.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ondanks de belachelijke groei van het product is er ook nog zoiets als saturatie. Na 2021 schat de analist de groei van de AirPod in op maximaal een ééncijferig percentage. Kortom, rond 2021 heeft zo’n beetje iedereen die een set wil er wel een. Maar hey, als ze om de haverklap kapot gaan dan blijft dat ‘nieuwe’ klanten opleveren. Daarover gesproken, in dit artikel geven we je wat tips over hoe je de dingen langer mee kunt laten gaan.

Lees ook: 33 keer je AirPods verliezen ter waarde van 5.000+ euro