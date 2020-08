Verkoop van smartphones maakt een klapper

De coronacrisis hakt er flink in als het gaat om de verkoop van smartphones.

We hebben allemaal onze handen op de knip. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is dat zo. Grote uitgaven gaan we zoveel mogelijk uit de weg. Dit is dan ook niet de tijd om een grote dure smartphone te kopen als je wat krapper bij kas zit. En dat is te merken aan de wereldwijde verkoop van smartphones.

Volgens de laatste cijfers van Gartner zijn de wereldwijde smartphone verkopen met 20,4 procent gedaald in het tweede kwartaal van 2020. Het aantal verkopen kwam uit op 295 miljoen smartphones. Samsung behoort tot de merken die de hardste klappen heeft moeten incasseren. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf zag het aantal verkopen teruglopen met 27,1 procent. 55 miljoen smartphones wist Samsung te slijten in het tweede kwartaal.

Of de markt later dit jaar gaat aantrekken is nog maar de vraag. De crisis is zeker niet zomaar voorbij. Hou er dus rekening mee dat ook het derde en wellicht vierde kwartaal van 2020 tegenvallende cijfers gaat brengen. Desondanks brengen fabrikanten nieuwe smartphones op de markt. Samsung had een nieuwe Galaxy S20 en recent de Galaxy Note 20. OnePlus kwam met de 8 Pro en de Nord. En Apple is over een maandje aan zet met de nieuwe iPhone 12.