Vermaak je hond of kat met ‘gratis’ speelgoed

Gratis speelgoed voor je hond of kat, het enige wat je nodig hebt is een schaar en een beetje creativiteit. En oh, een pakketje van Amazon.

Je hond of kat bezighouden is niet altijd even makkelijk. Heb je net een leuk en duur speeltje voor ze gekocht, zijn ze er de volgende dag alweer klaar mee! Dat schiet natuurlijk niet op. Amazon heeft een slimme en milieuvriendelijke manier bedacht om je huisdier toch te kunnen vermaken.

Als je een product via een webshop bestelt komt deze als het goed is in een doos. Hoe groter het product, hoe groter de doos. Dat klinkt logisch. Je pakt het uit, maakt de doos plat en deze kan vervolgens bij het afval voor papier en karton. Maar wat nu als je die doos zelf een tweede leven geeft, bijvoorbeeld als speelgoed voor je hond of kat?

Amazon levert onder andere in de Verenigde Staten nieuwe dozen die je viervoeter ook leuk gaan vinden. Je kunt je hond of kat prima vermaken met dit gratis speelgoed. De dozen kun je met een schaar omtoveren tot een heus fort. Via een video heeft Amazon instructies voor je. De actie maakt onderdeel uit van Amazon Second Chance. Een duurzaam initiatief van Amazon om meer uit producten of voorwerpen te halen.

De instructies voor zo’n lees je op de site van Amazon.