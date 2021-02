Veroorzaker GameStop hype nu miljonair én aangeklaagd - Apparata

Keith Patrick Gill verdiende de afgelopen weken miljoenen met aandelen in GameStop, maar hij veroorzaakte volgens de aanklagers zelf de hype.

De afgelopen weken waren turbulent voor GameStop, de Amerikaanse game-retailer. Het bedrijf stond een tijdje terug nog op de rand van de afgrond maar werd door één gast ineens 10 keer zoveel waard. Die gast noemt zichzelf Roaring Kitty, ook wel u/DeepFuckingValue op Reddit. In het echt is hij Keith Patrick Gill en hij wordt nu aangeklaagd voor de GameStop-controverse.

Keith Patrick Gill aangeklaagd vanwege GameStop

De Amerikaanse Keith Patrick Gill wordt voor de rechter gesleept vanwege vermeende marktmanipulatie omtrent GameStop, zo schrijft TheVerge. Het gamebedrijf werd binnen een zeer korte tijd ontzettend veel waard en dat kwam naar verluidt door Gill.

Hij zou zijn volgers hebben aangezet tot het kopen van aandelen in GameStop. De gigantische vraag naar die aandelen zorgde voor een absurde prijsstijging (van nog geen $40 naar bijna $400). Een prijsstijging waar Gill zelf naar verluidt bijna 8 miljoen dollar mee verdiende.

Volgens de aanklacht heeft hij die miljoenen oneerlijk verdiend, omdat hij de markt gemanipuleerd zou hebben. Dit deed hij door een ‘fake persona’ aan te nemen; hij pretendeerde een amateur binnen het investeren te zijn. Hij zette zijn volgers (enkele honderden abonnees op YouTube en Twitter) vervolgens aan om GameStop-aandelen te kopen. Maar Gill blijkt helemaal geen amateur te zijn, maar al een decennia in de beleggingswereld te werken.

Wall Street dis

Gill postte al ruim een jaar over GameStop en investeerde in 2019 voor het eerst in het bedrijf. Nu zette hij zijn volgers aan tot het kopen van aandelen om de prijs op te drijven. Maar dat ‘leger aan volgers’ blijkt dus een kleine groep mensen te zijn.

Zijn initiatief ging daarentegen wel viral via Reddit. Gamers wilde massaal de draak steken met Wall Street en zogenoemde shortsellers; beleggers die speculeren op koersdaling en dus profiteren van de neergang van een bedrijf.

Dat maakt de hele controverse rondom het GameStop-aandeel zo lastig. Het werd gezien als een aanpak van de financiële elite en een initiatief van de gewone burger. Maar Gill wordt in de aanklacht als het brein achter de hele organisatie geschetst. Het feit dat hij nauwelijks 600 volgens had ontkracht dit in mijn optiek al.

Daarnaast hebben grote investeringsmaatschappijen allerlei trucjes om geld te verdienen met koersdalingen. Hier wordt door veel mensen buiten de financiële sector op neergekeken. Daarom voelde de GameStop-affaire als een soort wraak op die praktijk.

Hoe dan ook, Gill moet vandaag aan het Congress uitleggen wat zijn kant van het GameStop-verhaal is. De waarde van het aandeel is ondertussen alweer gekelderd, maar Wall Street zal ongetwijfeld geschrokken zijn van wat een ogenschijnlijk kleine groep mensen kan bereiken.