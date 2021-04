Verplichte Windows 10 update maakt weer eens van alles stuk - Apparata

De nieuwste verplichte beveiligingsupdate, Windows 10 April update KB5001330, introduceert enkele grote bugs. Er is gelukkig een simpele workaround.

Updates voor Windows 10 zijn ondertussen notoir voor het introduceren van nieuwe bugs. Zo ook de Windows 10 KB5001330 April update, een verplichte beveiligingsupdate die enkele ernstige problemen kan opleveren, aldus WindowsLatest. Sommige gebruikers kunnen de update niet installeren. Niet zo erg, gezien anderen niet meer bij hun gebruikelijke profiel kunnen en als gast inloggen. Anderen kunnen weer nauwelijks gamen of krijgen het gevreesde blue screen of death. Wat is er aan de hand?

De cumulatieve Windows 10 April update blijkt voor sommige gebruikers onmogelijk om te installeren. Tijdens de installatie treedt er een error op (0x800f081f, 0x800f0984 en 0x800f0922 worden genoemd). Dat is daarentegen de minst ernstige bug die met update KB5001330 geïntroduceerd kan worden.

Andere gebruikers melden tegenover het medium namelijk de gevreesde tijdelijke gebruiker-bug. Na installatie van de update logt Windows gebruikers in als gast. Het lijkt onmogelijk om met het gebruikelijke admin-account in te loggen. Toegang tot alle programma’s, bestanden en admin-rechten is daarmee onmogelijk.

Weer andere gebruikers melden constante crashes en een BSoD. Dit lijkt dezelfde oorzaak te hebben als een performance-bug. Games zouden ondraaglijk lage frames en verschrikkelijk performances halen. Dat terwijl er voor de update niets aan de hand was.

Er zijn wat workarounds voor de individuele problemen beschikbaar, maar het terugdraaien van Windows 10 April update KB5001330 lijkt nog de beste optie. Dat doe je als volgt:

Open Instellingen en ga naar Bijwerken en Beveiliging

en ga naar Klik op Geschiedenis van updates weergeven

Selecteer Installatie van updates ongedaan maken

Kies in het nieuwe scherm update KB5001330

Start het systeem opnieuw op om de deïnstallatie te voltooien

