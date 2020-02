Verrassend: dé concurrentie voor Xbox volgens Microsoft

Echt verrassend: PlayStation 5 en Nintendo noemt Phil Spencer daarbij niet.





Veel gamers wachten met spanning op het eind van het jaar, wanneer de PlayStation 5 en Xbox Series X verwacht worden. Uiteraard is het voor velen interessant om even ‘vlieg aan de muur’ te spelen om te horen en te zien hoe Sony en Microsoft zelf tegen de komende concurrentieslag aankijken.

Soms krijgen we daarvan een klein voorproefje. Zo blijkt uit testen van de zogenaamde dev kits dat PlayStation 5 betere papieren lijkt te hebben. De baas van Xbox Series X, Phil Spencer, was daarvan niet onder de indruk.

In een reactie gooide hij met (een beetje) modder door aan te geven dat PlayStation 5 wat hem betreft opties biedt waar het publiek niet op wacht.

In een recent vraaggesprek laat Spencer weten dat hij verwacht dat de toekomst van gaming helemaal niet meer in de consoles ligt. De trend zal volgens hem verschuiven naar cloud gaming. Uiteraard ‘met alle respect’ merkt hij op dat Sony en Nintendo het daar wat hem betreft hebben laten liggen. Hij voorziet dat zij in de toekomst geen (grote) concurrenten meer zullen zijn.

Qua concurrentie focust hij dan ook meer op Google (met Google Stadia) en Amazon. Zelf verwacht Microsoft dit jaar met de xCloud in dat segment de concurrentie aan te kunnen. Sony lijkt daar minder zeker van, want die werken, opmerkelijk genoeg, met Microsoft samen om hun games op Azure in de Cloud te krijgen.

Het zou dus wel eens kunnen dat PlayStation 5 vs. Xbox Series X (een van de) laatste slag(en) om de consoles wordt.

Foto: Pixabay