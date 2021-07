Verrassing: Beschikbaarheid Steam Deck is een drama

De Steam Deck handheld PC-console van Valve lijkt een grote hit te worden, maar dat levert nu al stevige problemen met beschikbaarheid op.

Valve kwam deze week uit het niets met de Steam Deck handheld gaming PC. Met een schappelijke prijs vanaf 419 euro zou dit zomaar eens een monsterhit kunnen worden. Ten minste, als gebruikers het ding in handen kunnen krijgen. Nu al zijn er tekenen van PlayStation 5-achtige taferelen wat betreft beschikbaarheid. Hoewel de console in december uit moet komen, zullen de meeste gebruikers waarschijnlijk een stuk langer moeten wachten.

Steam Deck beschikbaarheid

Op het moment van schrijven (17-07-2021) is de beschikbaarheid van de Steam Deck al een pijnpuntje in Nederland. De console moet in december uitkomen, maar de verwachte leverdatum voor iedereen de hem nu pre-ordert is Q1 2022. In de V.S. komt de 256 GB-variant pas in Q2 van 2022 uit terwijl de versie met 512 GB pas in het derde kwartaal van volgend jaar verwacht wordt.

Valve heeft een trucje toegepast om scalpers tegen te gaan. Het opkopen van consoles en weer voor veel meer verder verkopen is de laatste tijd ontzettend populair en super irritant voor de gemiddelde consument. Voor een Steam Deck moet je daarom €4 vooraf betalen als je een reservering wilt plaatsen.

Toch lijkt de beschikbaarheid een probleem te worden voor de Steam Deck. We zitten immers in een wereldwijd chiptekort. Daarbij is de productieketen nog niet op gang; Valve moet immers eerst even aftasten hoeveel vraag er überhaupt naar de console is. Vooralsnog kunnen nieuwe afnemers in Nederland en vermoedelijk ook België op z’n vroegst begin 2022 een Steam Deck verwachten.