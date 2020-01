Verrassing: Uncharted-film loopt vertraging op

Dat zag niemand aankomen.





Wat iedereen al had verwacht is ook gebeurd. De Uncharted-film heeft vertraging opgelopen. Vorig jaar werd bekend dat de film voor de tweede keer van regisseur zou wisselen. Een slecht voorteken.

In eerste instantie was een release voor eind 2020 gepland. Je kon op je klompen aanvoelen dat men dat streven niet meer ging halen. En inderdaad. Volgens Deadline heeft Sony’s Columbia Pictures besloten de film te vertragen naar 5 maart 2021. De beoogde datum van 18 december 2020 is daarmee verleden tijd.

Laten we niet hopen dat van uitstel afstel komt. De Uncharted-games zijn gaaf om te spelen en voelen soms aan als een film. Dit concept in een avontuurlijke bioscoopfilm gieten kán zorgen voor succes. Vooralsnog verloopt het project rommelig en dat geeft weinig vertrouwen. Het is nu afwachten of deze vertraging voor een kwalitatief eindproduct gaat zorgen. Voorlopig is een Uncharted-film nog meer dan een jaar van ons verwijderd.