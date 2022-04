Verrassingsupgrade voor miljoenen Samsung Galaxy-smartphones

Samsung heeft een krachtige verrassingsupgrade uitgebracht voor de Galaxy-smartphones. Hier lees je hoe je deze update kan krijgen.

De huidige Galaxy-smartphones hebben een geheim wapen als het gaat om het vastleggen van de allerbeste fotokwaliteit. De nieuwste gratis upgrade van Samsung belooft nog betere resultaten te leveren voor meer toestellen. Dit komt door de Expert RAW-app van Samsung, waarmee compatibele smartphones kunnen fotograferen in een formaat van hogere kwaliteit. Vergelijkbaar met de ProRAW-functie van Apple, geïntroduceerd met de iPhone 12 Pro.

Verrassingsupgrade Galaxy-smartphones

Beter fotograferen, dat is altijd welkom. Samsung maakt dit nu nog meer mogelijk. Bij het upgraden van Expert RAW naar versie 1.0.01 belooft Samsung verbeterde helderheid bij extreem weinig licht. Wat een van de belangrijkste gebieden is waar fotograferen in onbewerkt formaat aanzienlijke voordelen heeft. De app biedt ook een reeks geavanceerde camerabedieningen, zoals ISO- en sluitertijdinstellingen, waardoor deze functionaliteit beschikbaar is voor alle cameralenzen van de telefoon.

Samsung

Dit is niet voor iedereen, het is namelijk best lastig. Hoewel het in staat is om een ​​veel superieure beeldkwaliteit te leveren, creëert het ook veel grotere afbeeldingsbestanden die moeten worden verwerkt voordat ze kunnen worden gedeeld. Het is echter hun geschiktheid voor bewerking die onbewerkte bestanden hun grootste kracht geeft, waardoor je de beste details kunt bereiken.

Toestellen

De app is niet voor alle toestellen geschikt. Je moet een vrij nieuw exemplaar hebben. Alle Galaxy S22-modellen werken met Expert RAW, evenals de Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Note 20 Ultra. Bezitters van compatibele Samsung-apparaten kunnen de app nu downloaden van de Galaxy Store.