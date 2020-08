Verse info over iPhone 12 en andere Apple product onthullingen

Het is zeker. De iPhone 12 onthulling komt eraan, maar ook een aantal andere producten van Apple worden in september en oktober voorgesteld.

Wat al honderd procent zeker is, is dat de verkoop van de iPhone 12 in oktober gaat plaatsvinden. Apple communiceerde al een kleine vertraging voor de nieuwste smartphone van het merk. Rest nog de vraag wanneer de nieuwe iPhone 12 onthulling gaat plaatsvinden.

Er is nieuwe informatie van Jon Prosser over dit onderwerp naar buiten gekomen. Deze lekker heeft het vaker bij het goede eind, dus we kunnen er vanuit gaan dat zijn informatie klopt. Volgens Prosser organiseert Apple twee onthullingen. Eentje in september en eentje in oktober. De ene onthulling zal plaatsvinden via een persbericht, de andere onthulling is een keynote.

Het is niet eerder voorgekomen dat Apple twee grote onthullingen organiseert zo vlak na elkaar. Aan de andere kant is het niet ondenkbaar. De iPhone line-up is uitgebreid waardoor de keynote al gauw langer dan een uur duurt. En een twee uur durende keynote kan niemand prettig verdragen, dus de boel opsplitsen lijkt een logische beslissing.

In het persbericht, volgens Prosser komt ‘ie in week 37, kunnen we een nieuwe Apple Watch en iPad verwachten. De iPhone 12 onthulling volgt kort daarna in week 42.