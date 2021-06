Vervelend probleem met de nieuwe Apple M1 iMac - Apparata

Heb je net een nieuwe vette iMac weten te kopen, kom je er achter dat het toch wel een heel erg vervelend probleem heeft.

De nieuwe M1 iMac van Apple ziet er echt heel goed uit. Het strakke en kleurrijke ontwerp spreekt veel mensen aan. Ondanks het pittige prijskaartje vindt het apparaat gretig aftrek. En de functionaliteiten en rekenkracht zijn aanzienlijk. Dit komt door de nieuwe chip, die het bedrijf dit keer zelf heeft gemaakt. Gebruikers klagen nu echter op verschillende fora over een hardnekkig probleem.

Vervelend probleem Apple M1 iMac

Op diverse fora wordt er door gebruikers geklaagd over een klein, maar vervelend probleem. Namelijk dat door een verkeerd geplaatste voet het display een beetje scheef kan staan. Heel de dag het gevoel hebben dat je dronken bent als je achter je iMac zit, dat is toch niet de bedoeling. Een van de eerste mensen die dit ontdekte is de YouTuber Iphonedo. In een video legt hij uitvoerig uit wat het probleem is. Hij komt tot de conclusie dat het display aan de ene kant 7,6 centimeter boven het bureaublad staat en aan de andere kant 8 centimeter. Oei, dat is een verschil van 4 millimeter. Hierdoor staat het display dus scheef. Als je dit weet, ga je het nog meer zien. En aan ergeren.

Discussie op fora

De YouTuber is niet de enige die dit probleem herkent. Ook op het Apple discussieforum regent het klachten. Op Reddit is tevens een hevige discussie over de klachten van de scheve voet, waardoor het display scheef hangt. Veel mensen discussiëren mee, er zijn echter niet zoveel echte klachten. Maar goed, het zal je maar overkomen. Een paar klachten is dus al erg genoeg. Heb je zelf een nieuwe iMac, dan kan je het checken. Doe dit gewoon door een liniaal te gebruiken en controleer of er een verschil is.

Je kunt het vermoedelijk niet zelf oplossen. Het wordt afgeraden om zelf te gaan zitten pielen aan je dure apparaat. Constateer jij het probleem ook, ga dan naar Apple Support.