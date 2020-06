Vervelende Windows 10 bug is nu aangepakt

Microsoft heeft een update uitgerold voor Windows 10 om een bug aan te pakken.

Je computer en een draadloze printer zullen nooit de beste vrienden worden. Altijd als jij wil printen, heeft dat ding er als een soort puber geen zin in. Het is helemaal vervelend als je besturingssysteem, in dit geval Windows 10, zich ook als een puber gaat gedragen door middel van een bug.

Dat was het geval voor Windows 10. Gelukkig heeft Microsoft een fix uitgerold dat de Windows 10 bug aanpakt. Diverse gebruikers klaagden dat ze niet meer kopieën van documenten konden printen. Een fout in het besturingssysteem van Microsoft zorgde ervoor dat dit onmogelijk was.

Het print-gedoe is nu opgelost, merkte Neowin op. Voor Windows 10 versies 1903, 1909, 1809 en 1803 is de fix uitgerold. Met deze update geïnstalleerd zou je printer het gewoon weer moeten doen. De bug is vermoedelijk met de een-na-laatste update voor Windows 10 gekomen.

Microsoft zelf omschrijft het oplossen van de bug als volgt:

Addresses an issue that might prevent certain printers from printing. The print spooler might generate an error or close unexpectedly when attempting to print, and no output will come from the affected printer. You might also encounter issues with the apps you are attempting to print from, such as receiving an error, or the app might close unexpectedly. This issue might also affect software-based printers, such as when printing to PDF.