Verwachte films en series april 2023 op Netflix

Netflix produceert eigen series en films die via hun eigen streamingdienst te zien is. In deze blog lees je meer over de verwachte films en series in april 2023 op Netflix.

Film: Krigsseileren

Wanneer WOII uitbreekt zijn Alfred en zijn jeugdvriend werkzaam op een koopvaardijschip midden op de Atlantische Oceaan. Plotseling zijn ze het doelwit geworden van Duitse onderzeeërs en bevinden ze zich in de frontlinie. Dat zorgt voor veel vechten in burgerkleding, geheel zonder wapens. Krigsseileren is vanaf 2 april te zien op Netflix.

Film: Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

Lewis Marc Capaldi is geboren op 7 oktober 1996 en is bekend als Schotse singer-songwriter. Toen hij 9 jaar oud was begon hij zijn interesse te ontwikkelen voor gitaarspelen. 3 jaar later wist hij verschillende cafés omver te blazen met zijn gitaar en stem. Eind 2018 wist Lewis een nummer 1-hit te halen in de Engelse, Nederlandse en Belgische hitlijsten met het nummer Someone You Loved. Vervolgens bracht hij hitnoteringen met de nummers Before You Go, Forget Me en Pointless. In deze film – te zien vanaf 5 april – volg je de singer-songwriter gedurende zijn carrière.

Serie: Transatlantic

De serie Transatlantic is geïnspireerd op de waargebeurde verhalen van Emergency Rescue Committee en het boek The Flight Portfolio van Julie Orringer. Je kunt van deze serie genieten vanaf 7 april. Een echte aanrader voor wie een echte liefhebber is van series over de WOII. Een groep internationale mensen bestaande uit veel artiesten en schrijvers, staan op de most wanted lijst van de nazi’s. Met elkaar weten meer dan 2000 vluchtelingen te ontsnappen uit Frankrijk. Tijdens de serie ontstaan mooie vriendschappen en liefdesrelaties.

Serie: Vinland Saga, deel 2 seizoen 2

Voor de liefhebbers van Japanse series is daar het tweede deel van seizoen 2 van de serie Vinland Saga. De serie speelt zich grotendeels af in 1013 na Christus. Tijdens het verhaal worden er verschillende elementen uit historische verslagen gehaald, zoals de Flateyjarbók, The Saga of the Greenlanders en The Saga of Erik the Red. De zoon van de grootste krijger van de stam beleefde zijn jeugd op een waar slagveld. Gedurende deze tijd is hij op zoek naar een land, genaamd Vinland. De afleveringen 13 tot en met 16 zijn in de maand april te zien op Netflix.

