Verwachting is dat overheden Bitcoin gaan kopen!

Opmerkelijk nieuws van een investeringsbedrijf dat verwacht dat overheden van verschillende landen Bitcoin zullen gaan kopen. Lees hier waarom.

Fidelity Investments kwam verleden week met een rapport over cryptotrends en hun mogelijke toekomstige impact. Een trend die in het rapport wordt besproken, is de acceptatie van cryptocurrency door soevereine naties. Dat is opmerkelijk, want veel overheden willen juist meer regels en zien digitale munten als een bedreiging voor hun eigen valuta.

Overheden gaan Bitcoin kopen

Het bedrijft beschrijft in het rapport dat het verwacht dat meer soevereine natiestaten, of zelfs een centrale bank, dit jaar Bitcoin zullen kopen. “Er is hier een speltheorie met een zeer hoge inzet, waarbij als de acceptatie van Bitcoin toeneemt. De landen die vandaag wat Bitcoin veiligstellen, competitiever zullen zijn dan hun collega’s”, legde het bedrijf uit. Dit terwijl de munt de afgelopen tijd aanzienlijke waarde heeft verloren.

“Het afgelopen jaar zijn er enkele belangrijke stappen gezet door wereldregeringen met betrekking tot digitale activa”, beschreef Fidelity. Sommige landen hebben dit al gedaan, zoals El Salvador. Dat verliep niet helemaal volgens het boekje, maar zet wel een trend.

Verbod onmogelijk

Sommige politici willen een algemeen verbod op crypto’s. Dat is zowat onmogelijk. Een algeheel verbod zal op zijn best moeilijk te bereiken zijn. En als het lukt, zal het leiden tot een aanzienlijk verlies van rijkdom en kansen. Daarom, zelfs als andere landen niet geloven in de investeringsthese of de adoptie van Bitcoin, zullen ze gedwongen worden om er een te kopen als een vorm van verzekering. “Met andere woorden, een kleine kost kan vandaag worden betaald als een afdekking in vergelijking met potentieel veel grotere kostenjaren in de toekomst’, aldus het bedrijf. Maar het blijft toch een soort van speculeren en of Westerse landen daar het lef voor hebben, dat blijft een vraagteken.