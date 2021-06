Verwachtingen van de iPhones die dit jaar zullen komen - Apparata

Apple zal waarschijnlijk dit jaar de volgende generatie iPhones presenteren. Welke verwachtingen hebben we daarbij?

Analisten raken maar niet uitgepraat. En dan wel over de aankomende generatie iPhone 12s of iPhone 13. Het is nog onbekend welke naam de smartphone dit jaar gaat krijgen. De line- up gaat vermoedelijk binnen twee en halve maand onthuld worden door Apple. Het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce heeft zijn verwachtingen voor de apparaten uiteengezet.

Verwachtingen nieuwe iPhones

In september worden vier nieuwe iPhones door Apple onthuld worden. Dat is altijd een spannend moment. Er komt een minimodel en een standaardmodel. Daarnaast nog twee Pro-modellen. September is de gebruikelijke maand voor de techgigant om nieuwe iPhones te onthullen. Maar de line-up van de iPhone 12 is al in oktober vorig jaar aangekondigd. Dit kwam vanwege corona-gerelateerde productievertragingen. De meest belangrijke verwachtingen van de nieuwe iPhones hebben we voor jou even op een rijtje gezet:

De nieuwe iPhones hebben een kleinere inkeping boven het scherm. Maar hebben verder een vergelijkbaar uiterlijk als de iPhone 12-modellen;

De apparaten gaan aangedreven worden door Apple’s eigen A15-chip. Vervaardigd op basis van het 5nm+-proces van TSMC;

Alle vier de iPhones hebben OLED-schermen. Dit terwijl de twee Pro-modellen ook een verversingssnelheid van 120 Hz zullen hebben. Dit voor vloeiendere inhoud en overgang;

De nieuwe iPhones hebben dezelfde opslag als hun iPhone 12-tegenhangers;

Het camerasysteem op alle vier de iPhones is uitgerust met beeldstabilisatie. Deze functie is momenteel exclusief voor de iPhone 12 Pro Max. De nieuwe Pro-modellen krijgen de Ultra Wide-lens autofocus;

De LiDAR-scanner blijft beperkt tot de Pro-modellen. Dat is wel jammer.

Het onderzoeksbureau voorspelde eerder de productie. De jaarlijkse iPhone-productie voor 2021 zal met ongeveer 12,3% op jaarbasis groeien. Opgeteld zijn dit meer dan 223 miljoen apparaten. Daarnaast gelooft het onderzoeksbureau dat de line-up van de “iPhone 12s” bijna 40% van dat totale productievolume zal uitmaken. Dit is dus een belangrijke iPhone voor Apple!