Verwarming aanzetten: hoe gebruik je een verwarming zuinig?

Natuurlijk wil je er van de winter lekker warm bij zitten. Met deze hoge energiekosten, kan dit aardig oplopen in de kosten. Het is handig om nu alvast orde op zaken te stellen. Een beetje besparen kan je namelijk al een aantal euro per jaar opleveren. In dit artikel lees je hoe je je verwarming zo zuinig mogelijk gebruikt.

Cv-ketel controleren

Voordat de kou echt gaat beginnen is het belangrijk dat je je cv-ketel goed controleert. Hiermee voorkom je dat je zonder verwarming komt te zitten op de koude dagen. Het wordt aangeraden dit om de 3 maanden te controleren.

Als je de cv-ketel gaat controleren, is het belangrijk om te letten op de druk die erop staat. De waarde moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. Is de druk minder dan 1 bar? Dan kan de pomp van je cv-ketel zelfs kapotgaan. Zelf de druk bijvullen gaat eenvoudig. Vattenfal geeft een eenvoudig stappenplan om je cv in 6 stappen bij te vullen.

Aanvoertemperatuur aanpassen

De aanvoertemperatuur regelt hoe heet het cv-water is, als de ketel op maximaal vermogen draait om een koud huis warm te maken. Standaard staat deze temperatuur op de 80 graden. Toch is in een redelijk tot goed geïsoleerd het aan te raden de aanvoertemperatuur van 80 graden naar 60 graden aan te passen. Een huis met een zeer goede isolatie – dit zie je vaak bij nieuwbouwwoningen of huizen met goede dubbele beglazing – kan zelfs worden aangepast naar de 35 tot 50 graden.

Echt veel geld zal de aanvoertemperatuur je niet opleveren. Wil je echt goed besparen? Dan is de grootste tip je huis goed isoleren. Denk aan het plaatsen van tochtstrips of bijvoorbeeld een borstel in je brievenbus. En natuurlijk door op je verwarm gedrag te letten. Maak niet onnodig gebruik van de verwarming als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of de hele dag weg bent van thuis. En warm alleen de kamers op waar je ook echt gebruik van maakt.

1 graad lager levert al bijna honderd euro op

Denk je dat het lager zetten van je verwarming niet veel oplevert? Bij alleen al 1 graad lager, bespaar je gemiddeld 120 kubieke meter gas per jaar. Dit jaar betaal je 0,80 euro per kubieke meter gas. Je komt dan dus uit op een totale besparing van 96 euro.

Het aanschaffen van slimme thermostaten, kan ook veel geld opleveren. Je ziet deze slimme thermostaten steeds vaker. Handig! Als je bijvoorbeeld onderweg bent naar je werk en erachter komt dat je vergeten bent om de verwarming lager te zetten, doe je dit gemakkelijk via een app op je smartphone.

Wist je dat je raam af en toe opendoen zorgt voor een warmer huis? Het klinkt misschien vreemd, maar uiteindelijk best logisch. Doordat je huis minder vochtig wordt, is je woning gemakkelijker op temperatuur te houden.