Verwisselbare elektrische autoaccu lost pieksores op

In bijna alle elektrische apparaten, inclusief elektrische fietsen, zitten batterijen die je kan verwisselen. Waarom geen verwisselbare elektrische autoaccu? Bij Nio kan het.

Nio Power, een verwisselbare elektrische autoaccu. Bron: Nio

Stel je voor, je parkeert bij een tankstation met je nieuwe elektro-auto. In plaats van een slurf, of een laadpaal, tilt een robotarm je lege accu uit je voertuig en plaatst er een volle in terwijl je afrekent. Binnen enkele minuten kan je wegrijden. Science fiction? Integendeel, dit idee is prima haalbaar met de techniek van nu. Het zou zelfs enkele grote voordelen hebben vergeleken met het systeem nu. De Chinese autofabrikant Nio voegde de daad bij het woord en bouwde zelfs het eerste station in Europa waar je gebruik kan maken van de verwisselbare elektrische autoaccu.

Mogelijk geroofde technologie uit Frankrijk

Nieuw is de technologie achter de verwisselbare elektrische autoaccu niet. Deze is in Frankrijk ontwikkeld door Renault in samenwerking met de Israëlische startup Betterplace (ondertussen failliet). Maar door een gebrekkige uitwerking en de toendertijd kleine capaciteit van accu’s kwam dit concept helaas nooit van de grond. China heeft door middel van industriële spionage deze technologie in handen gekregen.

Het is niet onaannemelijk dat Nio mede op basis van deze gestolen technologie de verwisselbare elektrische autoaccu heeft ontwikkeld – de communistische partij van China heeft een ijzeren greep op het bedrijfsleven, elk groter bedrijf, zoals Nio, heeft verplicht een afdeling van de Chinese communistische partij binnen het bedrijf. Al zullen de Chinezen zeggen: karma.

Al is het ook heel goed mogelijk dat Nio deze techniek zelfstandig heeft ontwikkeld. Per slot van rekening is het technisch gezien niet heel uitdagend en Chinese ingenieurs zijn angstaanjagend goed in het omzetten van een concept in een voordelig massaproduct van redelijk goede kwaliteit.

De voordelen van de verwisselbare elektrische autoaccu

Het grote voordeel van verwisselbare accu’s is dat je deze op kan laden op het moment dat er veel stroom is. Bijvoorbeeld, als de zon schijnt en de wind volop door de windmolenparken op de Noordzee raast. Daarmee leg je een voorraadje volle accu’s aan die je dag en nacht kan gebruiken. Daarmee kan je pieken en dalen op het stroomnet voorkomen. Ons stroomnet is op dit moment niet in staat om deze enorme pieken op te vangen. Dat probleem los je met de verwisselbare elektrische autoaccu concept op.

Als er een Europese, uniforme norm zou komen voor verwisselbare batterijen, zou je zowel voor thuisgebruik als voor in elektrische auto’s één enkel type batterij kunnen gebruiken. Overal, vooral in de buurt van zonneparken, woonwijken en windmolenfarms zouden laadstations verrijzen. Elektrische vrachtwagens zouden deze transporteren van en naar wisselstations. De prijzen zouden flink zakken, waardoor we niet meer heel veel geld hoeven uit te trekken voor de energietransitie. En Europa zou met de verwisselbare elektrische autoaccu de koppositie terugpakken die we nu verloren hebben aan China en de VS.