Vespera Robotic Telescope, handig maar duur

Nu de nachten weer langer worden, beginnen de sterren steeds meer te lokken. Er wordt dus steeds fijner om een telescoop te hebben. Maar dat vereist wel handigheid, kennis en ervaring. De Vespera Robotic Telescope lost al dit soort problemen op, maar wel tegen een forse prijs.

Vespera Robotic Telescope, makkelijk mee te nemen en gebruiksvriendelijk

Al die routineklusjes die je als astronomieliefhebber liever niet steeds voor je rekening neemt, zoals het eindeloos zoeken naar een bepaalde planeet of ster met behulp van zaklamp en een sterrenkaart, kunnen door deze automatische robottelescoop namelijk over worden genomen. En dus kan je genieten van je hobby zoals die bedoeld is, namelijk als een hobby.

In opgevouwen toestand lijkt de Vespera Robotic Telescope het meeste op een wat langwerpig en plat ei van een kilo of vijf. Maar schijn bedriegt. In uitgeklapte toestand, op een stabiele driepoot, verandert deze telescoop in een geavanceerd waarnemingstation dat heel precies elke locatie in de nachthemel kan zoeken en erop inzoomen.

Singularity app

Er is eveneens een gebruiksvriendelijke app bijgeleverd, waarmee het mogelijk is bij ieder astronomisch object dat je waarneemt een uitgebreide toelichting te lezen. Deze combinatie van gebruiksvriendelijke bediening en dat de telescoop makkelijk is mee te nemen, is eigenlijk het voornaamste verkooppunt.

Helaas is de optica, en daar gaat het een fanatieke amateurastronoom natuurlijk vooral om, niet echt om over naar huis te schrijven. De Vespera Robotic Telescope is en blijft een klein telescoopje met een kleine lensopening en een goed, maar voor deze prijs niet denderend hoog oplossend vermogen.

In gewone mensentaal: erg veel licht vangt hij niet en hij is ook niet erg scherp. Voor de behoorlijk hoge adviesprijs van meer dan € 4500 kan je een qua lenzen veel en veel betere telescoop krijgen. De populairste telescoop ter wereld, de Celestron 11069 NexStar 8 SE computergestuurde telescoop, kost bijvoorbeeld minder dan de helft. Maar dat is wel een enorm ding dat je alleen in je rugzak mee kan nemen als je met glans door de selectieprocedure van het Korps Commandotroepen heen bent gekomen.

Conclusie Vespera Robotic Telescope

Het is een erg gebruiksvriendelijke beginnerstelescoop, die op zich redelijke beelden geeft, maar de prijs is wel erg hoog. Je betaalt in feite voor de portabiliteit en de automatische besturing. Maar ben je een beginnende astronomie liefhebber en kan je het geld missen? Dan is de Vespera Robotic Telescope geen slechte telescoop.