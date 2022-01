Vestaboard maakt smartphone notificaties weer leuk!

Het geweldige geluid, design en het gevoel dat de Vestaboard je geeft is een verklaring voor de pittige prijs.

We herkennen allemaal wel dat epische geluid van vroeger. Sommige luchthavens en treinstations werken nog met dit systeem, maar tegenwoordig is bijna alles gedigitaliseerd. We hebben het over dat flip-flap geluid van een enorm bord. Zo’n bord die vertrektijden aangeeft van een bestemming, of je van informatie voorziet over een aankomende trein.

Wat nou als je zo’n bord thuis kunt ophangen aan de muur? Dat kan met de Vestaboard. Dit bedrijf brengt het principe van zo’n informatiebord naar je huiskamer. Het scherm is 42-inch groot en kan 132 karakters weergeven. Daarnaast is de variatie enorm, want er zijn 64 verschillende mogelijkheden om een bericht weer te geven op het slimme display.

Slimme display, want het scherm is inderdaad connected. Berichten kunnen via iOS of Android via een draadloze internetverbinding worden weergegeven op het scherm. En zeg nu zelf. Een belangrijke notificatie aflezen van de Vestaboard is een stuk leuker dan je smartphone, nietwaar?

Een nadeeltje is de prijs. Goedkoop is de Vestaboard niet. De Nederlandse prijs ligt op € 3.049. Een pittige aanschafprijs, maar je hebt wel iets unieks in huis hangen. Het product werd in 2021 geïntroduceerd en is inmiddels verkrijgbaar via de webshop van het merk.