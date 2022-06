Viaplay opent hotline voor boze Formule 1 kijker

Het regent klachten over de Formule 1 stream van Viaplay. Na de nodige jij-bakken neemt het bedrijf de klant dan toch serieus en opent een hotline voor boze kijkers.

In eerste instantie was de reactie van Viaplay dat het aan de internetverbinding van de kijkers ligt, maar nadat nu de Consumentenbond en zelfs de ACM zich er mee bemoeit krabt het bedrijf zich nog maar eens achter de oren. Als er zoveel mensen ontevreden zijn is er misschien toch iets aan de hand.

Viaplay Hotline

Dus opent het bedrijf een heus noodnummer aan om te bellen als je stream hapert terwijl je net kijkt hoe Mick Schumacher zijn auto in een muur parkeert of Charles Leclerc op een bijzonder moment de pitstraat binnenrijdt. Vicepresident Andrea Sahlgren van de afdeling abonnementen zegt het in De Telegraaf als volgt:

We voelen een enorme verantwoordelijkheid. We willen graag luisteren naar onze klanten en een manier vinden om onze diensten te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om individueel contact te hebben.

Wellicht is het een charmeoffensief, maar nog langer afschuiven op een krakkemikkige internetverbinding is kennelijk niet vol te houden door de Scandinaviërs. In hetzelfde bericht smeert de topvrouw nog flink stroop om de mond van de Nederlandse kijker die toch zeer belangrijk is voor Viaplay (lees: de Nederlandse markt) en dat er dus ook een goede prestatie geleverd moeten worden.

Hoeveel Nederlanders er ook daadwerkelijk een abonnement hebben afgesloten op de streamingdienst wil Sahlgren niet zeggen. Naar schattingen van de krant zijn het er toch zo’n half miljoen.

KPN en Ziggo

Op dit moment is het ook nog mogelijk voor klanten van KPN en Ziggo om te kijken naar het Viaplay Xtra kanaal dat lineair de race uitzendt en dus zorgt voor een stabielere kijkervaring. Dit kanaal zou in de lucht blijven tot de zomerstop van augustus, maar de afspraak tussen Viaplay en de kabelaars is verlengd tot einde van het jaar. Bevestigt ook Ziggo aan De Telegraaf.

Andrea Sahlgren haast zich wel te zeggen dat deze verlenging niet te maken heeft met de klachten over de haperende streams. Wij hopen dat Viaplay zijn telefooncentrale wel goed op orde heeft.