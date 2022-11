Victrola Revolution GO, draagbare vinyl platenspeler

Opvallen doe je zeker met de Victrola Revolution GO. Bron Victrola

Je moet er maar opkomen: een platenspeler om mee te nemen. Is de Victrola Revolution GO de ultieme gadget voor de vinyl liefhebber?

Vinyl, opmerkelijk populair

Iedereen is gevallen voor digitale geluidsdragers als de nu ook al verouderde compact disc en digitale bestanden die je via streaming servers, via App Stores of, oeioeioei, illegaal kan beluisteren. Echt iedereen? Nee.

De diehard vinylliefhebbers blijven de ouderwetse langspeelplaat trouw. Want laten we eerlijk zijn, er gaat voor een echte liefhebber niets boven de ervaring van het krassende geluid van een saffieren of diamanten naald in de groeven van het vinyl. En hopen dat er geen kras in het kwetsbare materiaal ontstaat. inds het dieptepunt 2008, is de omzet van vinylplaten met factor 10 toegenomen, wat opmerkelijk is voor een retro technologie. Er zijn dus ook flink wat nieuwe vinylliefhebbers bijgekomen.

De 3 kg zware Victrola Revolution Go biedt een echte retro-ervaring. Bron Victrola

Victrola Revolution Go, een draagbare platenspeler

In deze trend past de Victrola Revolution Go. Deze draagbare platenspeler van rond de 3 kg en met afmetingen van 30 x 30 x 12 cm is best wel een lomp ding om mee te nemen. Maar dat is natuurlijk precies de bedoeling van vinyl, dat het lomp is. Want als je een voorraadje platen meeneemt, ben je ook al gauw 180 g per plaat verder. De echte vinylliefhebber vindt dit dus alleen maar prachtig. Zeker, omdat dit wonder der techniek voorzien is van een draagband, zoals je die ook op gitaren vindt.

Opmerkelijk is dat dit verder best wel een modern apparaat is. Zo werkt het op een accu, en beschikt het over Bluetooth zodat het geluid van de elpee over een Bluetooth speaker is te streamen.

Positieve en negatieve kanten van de Victrola Revolution Go

Positieve kanten aan de Victrola Revolution Go zijn de hoge kwaliteit van het geluid, dat het ook als Bluetooth speaker is te gebruiken, dat het vinyl naar andere Bluetooth speakers kan versturen en natuurlijk het hippe retrodesign.

Je kunt platen met een snelheid van 33, 45 en 78 toeren afspelen en met een hulpstukje, kan je ook de singles afspelen.

Daartegenover staat dat het gewoon een behoorlijk zwaar en lomp ding is, de basrespons middelmatig is en dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd geluid door de interne speaker en via Bluetooth te versturen.

Spreek je dit als echte vinylliefhebber aan, en wil je een reis terug in de tijd maken? Dan kan je dit apparaat voor de € 230 aanschaffen.