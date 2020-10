Video - de iPhone 12 in beeld en geluid - Apparata

Foto’s van de iPhone 12 hebben we inmiddels gezien, maar hoe oogt de smartphone op video?

Niet iedereen heeft de Apple keynote van gisteravond gekeken. Logisch ook, want het event duurde meer dan een uur en is niet voor iedereen even interessant. Met name de fans van Apple zullen van de show genieten. Voor de gewone consument is het vooral een uur van enorm veel poeha over hoe briljant de iPhone 12 wel niet is. Volgens Apple dan.

Nieuwe iPhone in beeld en geluid

Apple heeft op het YouTube-kanaal van het bedrijf video’s gedeeld van de iPhone 12. Zo is de keynote in één minuut te zien met alle hoogtepunten. Ook is er een video die de belangrijkste aspecten van de iPhone 12 naar voren brengt.

iPhone 12 Pro en HomePod mini

Daarnaast heeft Apple een aparte video van de iPhone 12 Pro gemaakt. De vierde en laatste video staat stil bij de HomePod mini. Gisteravond trok Apple nog voor de presentatie van de nieuwe iPhones het doek van de HomePod mini. In een korte video van een halve minuut komt de speaker van het Amerikaanse technologiebedrijf aan bod.

Alles over de iPhone 12 en 12 Mini met 5G en de de iPhone 12 Pro kun je rustig in onze aparte artikelen teruglezen. De nieuwe iPhone liggen vanaf november in de winkel.