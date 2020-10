Video - dit zit er allemaal in de PlayStation 5 doos - Apparata

Voor het eerst kunnen we een kijkje nemen in de doos van de PlayStation 5.

Nog een paar weken en kun je de nieuwe PlayStation 5 aanschaffen. In aanloop naar de release zullen op het internet de nodige video’s en artikelen over de console verschijnen. Zo hebben we vandaag een reeks YouTubers die de PlayStation 5 unboxen en dit op video hebben vastgelegd.

Onder andere tech grootheden als MKBHD en iJustine laten in een video zien wat je zoal kunt verwachten van de inhoud van de PlayStation 5 doos. Naast de console en een controller laten de YouTubers enkele PS5 accessoires zien. Denk aan de nieuwe koptelefoon, de camera en een laadstation voor de DualSense controller.

Voor de fans zal het kijken van de video het wachten er niet makkelijker op maken. De console verschijnt 19 november. Op de dag van release kun je al meteen aan de slag met een aantal beschikbare games. Van eigen titels van Sony, maar ook van derde partijen. Wat te denken van bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Valhalla? Laten we ook die andere console niet vergeten. In november verschijnt naast de PlayStation 5, ook de Xbox Series X. Kortom: november gaat een absolute topmaand worden! Weet jij al welke console jij gaat halen, of blijf je trouw aan je PC? Check de video’s hieronder om de inhoud van de PlayStation 5 doos te kunnen zien.