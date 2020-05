Video: eerste gameplay op de PlayStation 5

Check hier de eerste gameplay beelden van een PlayStation 5. Spoiler alert: het ziet er heel vet uit.

Stapje voor stapje komen we dichter bij de nieuwe generatie consoles. Laten we wel wezen. Het wachten met al dat nieuws dat naar buiten komt wordt er niet makkelijker op. Zeker dit nieuws maakt je aan het watertanden. Epic Games heeft de nieuwe Unreal Engine 5 uit de doeken gedaan.

De Unreal Engine 5 zal door veel ontwikkelaars gebruikt worden voor het maken van games voor de nieuwe generatie consoles. Zo zijn er nu tal van games op de huidige generaties ontwikkeld op de Unreal Engine 4.

In een videopresentatie heeft Epic Games uit de doeken gedaan wat we zoals van de Unreal Engine 5 kunnen verwachten. De demonstratie laat gameplay zien dat is ontwikkeld voor de nieuwe PlayStation 5.

Wat meteen opvalt is hoeveel details in beeld zijn. Games als Uncharted op de PlayStation 4 was al indrukwekkend, maar dit is écht next-gen. De belichting is prachtig, de manier waarop de wereld tot leven komt is fantastisch en alles is haarscherp. Stel je eens voor om dit te spelen op een grote televisie met een subliem geluidssysteem. Dat is de game ervaring waar we toch allemaal van dromen?