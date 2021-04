Video: Elon Musk's Boring Company tunnel in actie - Apparata

Er zijn videobeelden gedeeld van de nieuwste Boring Company tunnel in Las Vegas, Nevada. Dat ziet er zo uit!

Als het aan Elon Musk ligt krijgen de grootste steden van Amerika een ondergrondse tunnel. Dit zou hét fileprobleem moeten oplossen. Je gaat op punt A met je Tesla de grond in er komt er op punt B weer uit. De elektrische auto komt op een soort rails te staan die de auto met hoge snelheid door de tunnel kan begeleiden. Veel sneller dan bovengronds met normaal verkeer mogelijk is.

Journalisten werden recent door de Boring Company uitgenodigd om in Las Vegas de nieuwste tunnel zelf uit te proberen. Helaas ging dat nog niet zo indrukwekkend als het bedrijf voor ogen heeft. Zo is in onderstaande video te zien dat de snelheid nog behoorlijk laag ligt. De tunnel is nog in aanbouw, dit is slechts een tussentijdse update.

Het ritje door de tunnel met de media ging met een snelheid van zo’n 55 km/u. Als het eenmaal af is moeten snelheiden van 240 km/u mogelijk zijn. Waar je normaal gesproken 15 minuten nodig zou hebben om van punt A naar punt B te lopen, is straks met de tunnel in een tijdbestek van slechts 2 minuten gedaan.

Boring company tunnel video